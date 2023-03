കേരളത്തിൽ രണ്ട് പുതിയ ബ്ലൂ സ്ക്വയർ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ തുറക്കുന്ന് ഇന്ത്യ യമഹ മോട്ടോർ (IYM) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. തിരുവല്ലയിൽ ഭാരത് മോട്ടോഴ്സും, കൊല്ലത്ത് ഡൈവിക് മോട്ടോഴ്സുമായി പുതിയ ബ്ലൂ സ്ക്വയർ ഷോറൂമുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെയിൽസ്, സർവീസ്, സ്പെയർ സപ്പോർട്ട് തുടങ്ങി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം പുതിയ ഷോറൂമുകളിൽ ലഭിക്കും എന്നാണ് യമഹ അറിയിക്കുന്നത്.

പുതിയ രണ്ടു ഷോറൂമുകള്‍ കൂടി തുറന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ബ്ലൂ സ്ക്വയർ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം എട്ടായി. ബ്ലൂ സ്‌ക്വയർ ഷോറൂമുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യമഹ റേസിങ്ങിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഒരു ആമുഖം നൽകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ കൂടാതെ തമിഴ്‌നാട്, പോണ്ടിച്ചേരി, കർണാടക, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ജാർഖണ്ഡ്, ഒറീസ്സ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ബീഹാർ, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ജമ്മു & കശ്മീർ, ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ, മറ്റ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 165-ലധികം ബ്ലൂ സ്‌ക്വയർ ഷോറൂമുകളും ഉണ്ട്.

English Summary: Yamaha open two more Blue Square showrooms in kerala, Thiruvalla and Kollam