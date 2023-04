ട്രാഫിക് നിയമത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ മറന്നു, അപകടം വരുത്തിവച്ചു – വിഡിയോ

പ്രധാന റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുമ്പ് മറ്റുവാഹനങ്ങൾ വരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം, ട്രാഫിക് നിയമത്തിന്റെ ബാലപാഠമാണത്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇക്കാര്യം വാഹനമോടിക്കുന്ന ആളുകൾ പരിഗണിക്കാറില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധ പലപ്പോഴും നിരപരാധികളെയായിരിക്കും ആശുപത്രിയിലാക്കുന്നത്.

അത്തരത്തിലൊരു അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോയാണ് സൈബർബാദ് ട്രാഫിക് പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപകടം നടന്ന സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല. രാത്രിയിൽ അശ്രദ്ധമായി പ്രധാന റോഡിലേക്ക് കാർ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അപകടകാരണം. ഇടറോഡിൽ നിന്ന് എത്തിയ കാർ പ്രധാന റോഡിലൂടെ പോയ മറ്റൊരു കാറില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ തലകുത്തി മറഞ്ഞത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. അപകടത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

പ്രധാന റോഡുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

∙ പ്രധാന റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമുമ്പ് ഇരുവശത്തു നിന്നും മറ്റു വാഹനങ്ങള്‍ വരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്രധാന റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവൂ.

∙ പ്രധാന റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണം.

∙ പ്രധാന റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വേഗം നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടിലിൽ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വാഹനം പോയതിന് ശേഷം മാത്രം തിരിയാൻ ശ്രമിക്കുക.

∙ നാലു വരിപാതയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സുരക്ഷയെക്കരുതി ഇടതു വശവും വലതു വശവും നോക്കി വേണം റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ.

∙ മീഡിയനിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വാഹനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഡ്രൈവർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ തിരിയാവൂ.

∙ റൗണ്ട് എബൗട്ടുകളിൽ ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്ന വാഹനത്തിനായിരിക്കണം മുൻഗണന, കൂടാതെ മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുകയും ചെയ്യരുത്.

