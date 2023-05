പോൾ വാക്കറുടെ മകൾ മെഡോ വാക്കർ ‘ഫാസ്റ്റ് 10’ പതിപ്പിൽ അതിഥി വേഷത്തിലെത്തും

ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് സീരിസന്റെ പത്താം പതിപ്പിൽ പോൾ വാക്കറിന്റെ മകൾ മെഡോ വാക്കർ അഥിതി വേഷത്തിൽ. ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരാണ് മെഡോ വാക്കർ അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന വിവരം പങ്കുവച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പങ്കുവച്ച് മെഡോ വാക്കർ വികാരഭരിതമായ ഒരു കുറിപ്പാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. തനിക്ക് 1 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്, പിതാവിനെയും വിൻ ഡീസൽ, ജോർഡാന, മിഷേൽ, ക്രിസ് എന്നിവരെയും ഷൂട്ടിങ് മോനിറ്ററിൽ കണ്ടാണ് താൻ വളർന്നത്. നന്ദി, ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമായതിനും ഇപ്പോൾ അതേ ഫാമിലിയോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മെഡോ കുറിച്ചു. പിതാവിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയെല്ലാം നേരിട്ട് പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചാണ് മെഡോ തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

ലോകത്തെ കാർ പ്രേമികളുടെ ‘അടയാളം’ എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ചിത്രമാണ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് സീരിസ്. ഐതിഹാസികമായ ചിത്രം അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സീരിസിന്റെ അവസാന ചിത്രമെന്ന് കരുതുന്ന ഫാസ്റ്റ് 10 മെയ് 19ന് ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും. വിൻ ഡീസൽ, റസ്‌ലിങ് താരം ജോൺ സീന, ഹോളിവുഡ് താരം ജേസൺ മോമോ എന്നിവരെല്ലാം അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.

2013 ൽ കാറപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പോൾ വാക്കറിന് വാഹനപ്രേമികളായ വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്. അദ്ദേഹം സിനിമയിലും ജീവിതത്തിലും കടുത്ത വാഹനപ്രേമിയും ആയിരുന്നു.

ലൂയി ലാടെറിയർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം എഴുതിയത് ജസ്റ്റിൻ ലിൻ, ഡാൻ മാസോ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. മെയ് 19നാണ് വാഹനപ്രേമികളുടെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് ചിത്രം വെളളിത്തിരയിലെത്തുന്നത്.

