ടെസ്‍ലയിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് അവസരം. മണിക്കൂറിൽ 18 ഡോളർ (1480 രൂപ) മുതൽ 48 ഡോളർ (3950 രൂപ) വരെയാണ് ശമ്പളം. മൂന്നു മാസം നീളുന്ന ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ജോലിയിൽ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും എന്നാണ് അമേരിക്കൻ വെബ് സൈറ്റുകളിൽ പറയുന്നത്.

ഓസ്റ്റിൻ, ഡെൻവർ, ടെക്സസ്, കൊളറാഡോ, ബ്രൂക്‌ലിൻ, ന്യൂയോർക്ക് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലാണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവർമാരെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലീൻ ഡ്രൈവിങ് റെക്കോർഡും സുരക്ഷിതമായ ഡ്രൈവിങ് ശീലവും നാലുവർഷത്തെ ഡ്രൈവിങ് പരിചയവുമുള്ള ആർക്കും അപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ടെസ്‌ല പറയുന്നത്.

ടെസ്‌ലയുടെ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്. സെൽഫ് ‍ഡ്രൈവിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ഉയർന്ന പതിപ്പും ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ പരീക്ഷിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ടെസ്‌ലയുടെ വരും കാല മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളായിരിക്കും ഓടിക്കേണ്ടിവരിക എന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

English Summary: USA: Become a Tesla test driver and make upto 3950 Rs an hour