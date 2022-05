നോർത്തേൺ അയര്‍ലൻഡിൽ പുതിയ ചരിത്രം; സിൻഫീൻ പാർട്ടി ഭരണത്തിലേക്ക്

Deputy First Minister of Northern Ireland and Irish republican Sinn Fein party member Michelle O'Neill (C) celebrates with party members after being elected on the first count to the Northern Ireland Assembly. Photo by PAUL FAITH / AFP