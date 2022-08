യൂറോപ്പിൽ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ്: മൂന്നു കുട്ടികളടക്കം 12 മരണം

Branches and fallen trees are seen near Lake St. Andraer after a severe storm hit in Lavanttal, southern Austria Georg Bachhiesl / APA / AFP