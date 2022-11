ബര്‍ലിന്‍∙ 2021 മുതല്‍ ജര്‍മനിയിലെ ഷെയേര്‍ഡ് അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റുകളില്‍ താമസിക്കുന്ന 76 ശതമാനത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളും ദാരിദ്യ്രത്തിന്റെ ഭീഷണിയിലാണെന്നു ഫെഡറല്‍ സ്ററാറ്റിസ്ററിക്കല്‍ ഓഫിസ് (ഡെസ്ററാറ്റിസ്) വെളിപ്പെടുത്തി. ഡെസ്ററാറ്റിസില്‍ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത് പൊതുവെ 37.9 ശതമാനം വിദ്യാർഥികളും രാജ്യത്തു ദാരിദ്യ്രത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതയിലാണ്, കൂടാതെ, 2021 ല്‍ ജര്‍മന്‍ ജനസംഖ്യയുടെ 15.8 ശതമാനം ദരിദ്രരാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, 2021 ല്‍ 38.5 ശതമാനം വിദ്യാർഥികള്‍ക്കും സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ നേരിടാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല, ഈ പ്രതിഭാസം പങ്കിട്ട താമസസ്ഥലങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും അവരില്‍ 55.5 ശതമാനം പേരും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ വഹിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, വലിയ ചെലവുകള്‍ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ പ്രത്യേകിച്ച് ജര്‍മന്‍ ജനസംഖ്യയെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നു പ്രതികരിച്ചവരില്‍ 31.9 ശതമാനം പേര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.



യൂറോപ്പിലുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികള്‍ നേരിടുന്ന വളരെ സാധാരണമായ ഒരു ആശങ്കയായ പാര്‍പ്പിടം 2021/22 ല്‍ ഉടനീളം ജര്‍മ്മന്‍ വിദ്യാർഥികളുടെ മറ്റൊരു വലിയ കമ്പെയാണ്. അവരില്‍ 24.2 ശതമാനം പേരും ഭവന ചെലവ് അമിതഭാരം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ ഡിസ്പോസിബിള്‍ വരുമാനത്തിന്റെ 40 ശതമാനം വരെ എടുത്തേക്കാവുന്ന ഭവന ചെലവ്, പങ്കിട്ട താമസ സൗകര്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു, അവരില്‍ 56.6 ശതമാനം പേരും അവകാശപ്പെട്ടു.



അലവന്‍സ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത് ജർമനിയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് രാജ്യാന്തര വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കും, അവര്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയാല്‍ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. 2020/21 അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍, രാജ്യത്ത് മൊത്തം 4,16,437 വിദ്യാർഥികളുണ്ടായിരുന്നു, ജര്‍മനിയിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രധാന വിപണി ചൈനയാണ്.



