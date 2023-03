രാജ്ഞിയില്ലാത്ത ആദ്യത്തെ മദേഴ്സ് ഡേ; ചാൾസ് രാജാവ് രാജ്ഞിയുടെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച് രാജകുടുംബം

ലണ്ടൻ ∙ ലോക മാതൃദിനത്തിൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ അനുസ്മരിച്ച് ചാൾസ് രാജാവും രാജകുടുംബവും. ചെറുപ്പത്തിൽ ചാൾസ് രാജാവ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മടിയിലിക്കുന്ന ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചാണ് രാജാവും രാജകുടുംബവും മാതൃദിനത്തിൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ അനുസ്മരിച്ചത്.

ക്യൂൻ കൺസോർട്ട് കാമിലയും അമ്മയുമായുള്ള ചിത്രവും രാജകുടുംബം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും മാതൃദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ചിത്രങ്ങൾ പങ്കവച്ചത്. എല്ലാ അമ്മമാരെയും ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നതായും ചിത്രത്തിനൊപ്പം കുറിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞവർഷം സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് രാജ്ഞി മരിച്ചശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ മദേഴ്സ് ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ.

