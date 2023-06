റോം∙ പാർലമെന്റിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞിനു മുലയൂട്ടിയതിലൂടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ പാർലമെന്റ് അംഗം. പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയായ 5 - സ്റ്റാർ മൂവ്മെന്റ് അംഗം ഗിൽഡ സ്‌പോർതിയല്ലോയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റിൽ മുലയൂട്ടുന്ന ആദ്യ രാഷ്ട്രീയക്കാരിയായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയത്. ബുധനാഴ്ച പാർലമെന്റിന്റെ അധോസഭയിൽ നടന്ന പൊതുഭരണ വോട്ടിനിടെയായിരുന്നുഅവർ രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള മകൻ ഫെഡറിക്കോയെ മുലയൂട്ടിയത്.

വോട്ടെടുപ്പിനുശേഷം അമ്മയെയും മകനെയും മറ്റ് അംഗങ്ങൾ കരഘോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. പാർലമെന്റിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജിയോ മ്യൂൾ, സ്‌പോർതിയല്ലോയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഫെഡറിക്കോയെ സഭയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് ഇറ്റലി പാർലമെന്റിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടാൻ അനുവദിക്കുന്ന നിയമം പാസാക്കിയത്. അംഗങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുമായി ചേംബറിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഒരുവയസുവരെ അവരെ മുലയൂട്ടാൻ അനുവദിക്കുന്നതുമായിരുന്നു നിയമം.

മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതു സാധാരണമാണെങ്കിലും പരമ്പരാഗതമായി പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള ഇറ്റലിയിലെ പാർലമെന്റിൽ സംഭവം പുതുമയായിരുന്നു. ഇറ്റലിയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഒക്ടോബറിൽ ജോർജിയ മെലോണി അധികാരമേറ്റെങ്കിലും രാജ്യത്തെ നിയമനിർമ്മാതാക്കളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടുപേരും പുരുഷന്മാരാണ്.

