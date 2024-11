റെഡ്‌ഡിച്ച്∙ യുകെ ക്നാനായ വുമൺസ് ഫോറം റെഡ്‌ഡിച്ച് ട്രിനിറ്റി ഹൈസ്കൂളിൽ വനിതാ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. കേംബ്രിജ്നഗരത്തിന്റെ ആദ്യ മലയാളി മേയറായ ബൈജു തിട്ടാലയുടെ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

ഫാ.സുനി പടിഞ്ഞാറേക്കര, ഫാ.മാത്യുസ് വലിയപുത്തൻപുര, ഫാ.ഷൻജു കൊച്ചുപറമ്പിൽ, ഫാ.അജൂബ് തോട്ടനാനിയിൽ എന്നിവർ ചേർന്നർപ്പിച്ച വിശുദ്ധ കുർബാനയോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിൽ വുമൺസ് ഫോറം പ്രസിഡന്‍റ് സെലീന സജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിശിഷ്ടാതിഥി അഡ്വ.ബൈജു തിട്ടാല, യുകെകെസിഎ പ്രസിഡന്‍റ് സിബി കണ്ടത്തിൽ, ഫാ.സുനി പടിഞ്ഞാറേക്കര, വുമൺസ് ഫോറം സെക്രട്ടറി പ്രീതി ജോമോൻ, മറ്റ് ഭാരവാഹികളായ ലയ്ബി ജയ്, ഉണ്ണി ജോമോൻ, ജയ്സി ജോസ്, യുകെകെസിവൈഎൽ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാ ജിജോ, സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് മോഡലും നടിയും ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോ ജോക്കിയുമായ സിമി ജോസ്, ലൈഫ് ലൈൻ പ്രോട്ടക്ട് പ്രതിനിധി കിഷോർ ബേബി, ബർമിങ്ങാം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്‍റ് ജോയി കൊച്ചു പുരക്കൽ, മേരി ചാണ്ടി കൊച്ചുപുരക്കൽ എന്നിവർ പൊതു സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

യുകെകെസിഎ ട്രഷറർ റോബി മേക്കര,വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഫിലിപ്പ് പനത്താനത്ത്, ജോയന്‍റ് ട്രഷറർ റോബിൻസ് പഴുക്കായിൽ, യുകെകെസിവൈഎൽ സെക്രട്ടറി ജൂഡ് ലാലു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഉണ്ണി ജോമോൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു.

ക്നാനായ മങ്ക മത്സരം ചടങ്ങിന് മറ്റൊരു ആകർഷണമായിരുന്നു. ലിവർപൂൾ യൂണിറ്റ് അംഗം എബിൻ ഫിലിപ്പ് വെള്ളക്കടയുടെ ഭാര്യ സ്വപ്ന സജി ഒന്നാം സ്ഥാനവും, ബാസിൽഡൺ ആൻഡ് സൗത്തെൻഡ് യൂണിറ്റ് നിന്നുള്ള ജോബിൻ ഉതുപ്പ് പാനലിക്കലിന്റെ ഭാര്യ നാൻസി ജിമ്മി രണ്ടാം സ്ഥാനവും, എഡിൻബർഗ യൂണിറ്റ് നിന്നുള്ള അനു റെജി നേരുവീട്ടിലിന്റെ ഭാര്യ സ്നേഹ സജി മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.

ക്നാനായ മങ്ക മത്സര വിജയികളെ സെലീന സജീവ്, പ്രീതി ജോമോൻ ആൻഡ് ലൈബി ജയ് കിരീടമണിയിച്ചു. ക്നാനായ മങ്ക ക്യാഷ് പ്രൈസുകൾ ട്രോഫികൾ തുടങ്ങി മറ്റു സമ്മാനങ്ങൾ സിബി കണ്ടത്തിൽ, ഷെറി ബേബി, പ്രീതി ജോമോൻ, റോബിൻസ് പഴുക്കായിൽ എന്നിവർ സമ്മാനിച്ചു. സ്വപ്ന സാം ഈസ്റ്റ് ലണ്ടൻ, സ്മിതാ തോട്ടം ബർമിങ്ങാം, ദിവ്യ ജോബി ലിവർപൂൾ എന്നിവരുടെ വേറിട്ട അവതരണ ശൈലിയും, ബർമിങ്ങാം യൂണിറ്റംഗം ലിറ്റി ജിജോയുടെ ക്നാനായ മങ്ക ഗ്രൂമിങ്, കലാഭവൻ നൈസ്സിന്റെ വെൽക്കം ഡാൻസും മികച്ചതായിരുന്നു

ക്നാനായ മങ്കയോടെപ്പം

1. Swapna Saji -Title Winner

2. Nancy Jimmy - First Runner Up

3. Sneha Saji -Second Runner Up

Sub title winner list

4. Mrs. Natural beauty- Mrs. Swapna Saji (Liverpool Unit)

5. Mrs.Best personality-Mrs.Nancy Jimmy(Basildon ആൻഡ് Southend Unit)

6. Mrs. Most photogenic - Mrs. Anju M Tom(Manchester Unit)

7. Mrs.Beautiful Eyes-Mrs Sneha Saji( Edinbourgh Unit)

8. Mrs.Beautiful hair- Mrs.Saloney Simon(Birminham Unit )

9. Mrs.Elegence -Mrs.Neena Mathew (Vigan Unit)

10. Mrs.Most Stunning-Mrs.Mini Benny( Glucestor Unit)