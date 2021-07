ചെലവേറി കുവൈത്ത്; വരുമാനം 38.20% വീട്ടുവാടകയ്ക്ക്

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ കുവൈത്തിൽ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിൽ 38.20% വീട്ടുവാടകയ്ക്കായി നൽകേണ്ടി വരുന്നുവെന്നു സർവേ റിപ്പോർട്ട്. സൗകര്യങ്ങളുള്ള 3 മുറി അപാർട്മെന്റിനു 475 ദിനാർ വരെ വാടക നൽകേണ്ടി വരുന്നുവെന്നാണു യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള വെബ്സൈറ്റ് തയാറാക്കിയ സർവേ വിവരം. വീട്ടുവാടക ഇനത്തിൽ ഹോങ്കോങ് ആണു ലോകത്തു ചെലവേറിയ രാജ്യം. മാസവരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെ (50.25%) വാടക നൽകുന്നു. സിങ്കപ്പുരിൽ 47.08%, ഖത്തറിൽ 43.73%, യു‌എ‌ഇയിൽ 39.85% എന്നിങ്ങനെയാണു ചെലവ്. വാടകയിനത്തിൽ ചെലവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രാജ്യം സൗദി അറേബ്യയാണു (19.07% ).ഗ്രീസ് (19.73%), തുർക്കി (20.11%) എന്നിവയാണു സൗദിക്കു തൊട്ടു മുകളിലുള്ളത്.

