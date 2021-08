മൂന്നു വയസ്സുമുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സീൻ നൽകാൻ യുഎഇ

അബുദാബി ∙യുഎഇയിൽ 3 മുതല്‍ 17 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് കോവി‍ഡ്19 പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് (വാക്സിനേഷൻ) ലഭ്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യ–രോഗപ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിപുലമായ വിലയിരുത്തലുകൾക്കും ശേഷമാണ് തീരുമാനം.

സിനോഫാം വാക്സീനാണ് 3 മുതൽ 17 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് നൽകുക. അബുദാബിയിൽ 900 കുട്ടികളിൽ പരീക്ഷണം ന‌ടത്തിയിരുന്നു. ഇവരിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഉറപ്പാക്കുകയും ഇൗ കുട്ടികളെ ഹീറോകളായ് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

യുഎഇയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ 70% പേർ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞു. സിനോഫാം, ഫൈസർ എന്നീ വാക്സീനുകളാണ് യുഎഇ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാക്സിനേഷൻ റജിസ്ട്രേഷന്: https://www.mohap.gov.ae/en/AwarenessCenter/Pages/Covid-19-Vaccination-Booking-Steps.aspx

English Summary : MoHAP announced the provison of Sinopharm vaccine forchildren under 18