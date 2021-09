നഴ്സിങ് രംഗത്ത് സ്വദേശികൾ, 75,000 തൊഴിലവസരം; 50 പദ്ധതികളുടെ രണ്ടാം പട്ടികയുമായി യുഎഇ

അബുദാബി ∙ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ അനുകൂല്യങ്ങളോടെ 75,000 സ്വദേശികൾക്കു തൊഴിലവസരമൊരുക്കാനുള്ള വൻപദ്ധതി, നഴ്സിങ് മേഖലയിൽ സ്വദേശികൾക്ക് അവസരം എന്നിവയടക്കം അടുത്ത 50 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള 50 പദ്ധതികളുടെ രണ്ടാം പട്ടിക യുഎഇ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുഎഇ മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും അബുദാബിയിലെ ഖസർ അൽ വതാനിൽ സമ്മേളിച്ചാണ് പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇപ്രാവശ്യം കൂടുതലും സ്വദേശികളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് പദ്ധതികൾ.

രാജ്യത്തിന്റെ 50-ാം ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി സാമ്പത്തിക, വികസന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും. രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും സുസ്ഥിരമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. ഇൗ മാസം അ‍‍ഞ്ചിന് ആദ്യ സെറ്റ് പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നിക്ഷേപകർ, അനലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ലോകത്തിന് യുഎഇയോടുള്ള താത്പര്യം വർധിച്ചതായി സമ്മേളനം വ്യക്തമാക്കി.



എമിറാത്തി ടാലന്റ് കോംപെറ്റീവ്നെസ് കൗൺസിൽ, സ്വദേശികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ നയങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികൾക്കും ബിരുദധാരികൾക്കും ഒരു ബില്യൻ ദിർഹം സഹായം, സ്വകാര്യമേഖലയിലെ തൊഴിൽ, വൊക്കേഷനൽ പരിശീലന പരിപാടി, സ്വദേശികൾക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി, അമ്പത് വയസിന് ശേഷം ഗവ.ജീവനക്കാർക്ക് വിരമിക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനുള്ള അവസരം, സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് യുവതീയുവാക്കളായ 75,000 സ്വദേശികളെ നിയമിക്കുന്നതിന് 24 ബില്യൻ ദിർഹം സഹായം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാന പദ്ധതികൾ.



English Summary: UAE Projects of the 50: plan to get 75,000 Emiratis into private sector