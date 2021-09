ഐ ഫോൺ 13 എത്തി; പ്രവാസികൾക്കും ആഹ്ളാദം, 17 മുതൽ യുഎഇയിൽ ഓർഡർ സ്വീകരിക്കും

ദുബായ് ∙ ഐഫോൺ 13 പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ഗൾഫിലെ മലയാളികളടക്കമുള്ള പ്രവാസികള്‍ ആഹ്ലാദത്തില്‍. പലരും സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ മോഡൽ ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണെന്നത് സന്തോഷം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു.

ഐഫോൺ 13, ഐ ഫോൺ 13 മിനി, ഐഫോൺ 13 പ്രോ, ഐഫോൺ 13 പ്രോ മാക്സ് എന്നീ മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഐഫോൺ 13 ന് 68,163 രൂപ (3,399 ദിർഹം), മിനിക്ക് 60,143 രൂപ (2,999), ഐഫോൺ പ്രോയ്ക്ക് 84,200 രൂപ( 4,199 ദിർഹം), പ്രോ മാക്സിന് 94,230 രൂപ (4,699 ദിർഹം) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ മൂല്യമനുസരിച്ച് യുഎഇയിലെ വില. മുൻപിറങ്ങിയ മോഡലുകൾ പോലെ ഐഫോൺ 13 ഉം ഗൾഫിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



പഴയത് കൊടുത്ത് പുതിയത് വാങ്ങാം; 17 മുതൽ യുഎഇയിൽ ഓർഡർ സ്വീകരിക്കും

ഐഫോൺ 13 വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പഴയ ഐഫോണുകൾ നൽകി വില കുറയ്ക്കാം. എന്നാൽ, മോഡൽ, അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം എന്നിവ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും വില ലഭിക്കുക. ഇതുവഴി 2,535 ദിർഹം വരെ ലാഭിക്കാനാകും. ഈ മാസം 17 മുതൽ Apple.com/ae, Apple Store ആപ്പ്, മാൾ ഓഫ് ദി എമിറേറ്റ്സ്, ദുബായ് മാൾ, യാസ് മാൾ അബുദാബി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഐഫോൺ മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 24 മുതൽ ഫോൺ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും.

സവിശേഷതകൾ



മികവാർന്ന ക്യാമറ, ചെറിയ നോച്ച്, വേഗമേറിയ ചിപ്പ്, ദൈർഘ്യമേറിയ ബാറ്ററി, 5 ജി എന്നിവയാണ് ഐഫോൺ13ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതകൾ. മുൻപിറങ്ങിയ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കും 13 സമ്മാനിക്കുകയെന്ന് നിർമാതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പുതിയ മോഡൽ ഓൺലൈൻ ചടങ്ങിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതോടൊപ്പം സീരീസ് 7 സ്മാർട് വാച്ച്, ഐപാഡ് മിനിയുടെ 5 ജി യോടെയുള്ള പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് എന്നിവയും പുറത്തിറക്കി.

