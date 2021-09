മസ്‌കത്ത്∙ ഒമാനില്‍ കോവിഡ് മരണമില്ലാതെ അഞ്ചാം ദിനം. 24 മണിക്കൂറിനിടെ പുതിയ കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. 22 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 388 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ 303,512 ആയി ഉയര്‍ന്നു. മരണ നിരക്ക് 4,093 ആണ്. രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം 294,742 ആയി ഉയര്‍ന്നു.



24 മണിക്കൂറിനിടെ അഞ്ചു രോഗികളെ കൂടി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 46 രോഗികളാണു നിലവില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ കോവിഡ് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നത്. ഇതില്‍ 23 പേര്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary: No covid death in Oman for five days