മസ്കത്ത്∙ വെയർഹൗസുകളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ഉപയോഗശൂന്യമായ 735 കിലോ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതായി മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിയമലംഘകർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. വിവിധ മേഖലകളിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും വെയർഹൗസുകളിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കി.

English Summary : Over 700 kilos of inedible food destroyed by Muscat Municipality