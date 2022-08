യുഎഇ സ്വദേശികൾക്ക് അമർ സെന്ററുകളിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരം

ദുബായ്∙ യുഎഇ സ്വദേശികൾക്ക് ദുബായിലെ അമർ സെന്ററുകളിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയെന്ന് ദുബായ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ് അറിയിച്ചു. ഇതിനകം പ്രഫഷനുകളായ 1000 ലേറെ സ്വദേശികളെ വിവിധ അമർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചു. എമിറേറ്റിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള 73 അമർ സെന്ററുകളിലായി ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തലവൻ ലഫ്. ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹ്‌മദ്‌ അൽ മർറി പറഞ്ഞു.

സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ചു സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജിഡിആർഎഫ്എയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണ് കൂടുതൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമായത്.

English Summary: More employment opportunities for UAE nationals in Amer Centers