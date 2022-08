ജിദ്ദ ഗവർണറേറ്റിലെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നാലാം ക്ലാസിൽ വനിതാ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കണമെന്ന് നിർദേശം

ജിദ്ദ ∙ അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ ജിദ്ദ ഗവർണറേറ്റിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ നാലാം ക്ലാസിൽ അധ്യാപകരായി വനിതകളെ നിയമിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകി.

ജിദ്ദയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് അയച്ച സർക്കുലറിലാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശം. ജിദ്ദ ഗവർണറേറ്റിലെ സ്വകാര്യ, വിദേശ സ്‌കൂളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തീരുമാനം ബാധകമാകൂ എന്ന് മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഈ നിർദ്ദേശം ജിദ്ദ ഗവർണറേറ്റിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നീട് രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ബാധകമായേക്കാം.

സ്വകാര്യ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും മന്ത്രാലയം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.



