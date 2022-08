സൗദി സ്കൂളുകളിൽ അഞ്ചു ദശലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ തിരിച്ചെത്തി

റിയാദ്∙ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനമായ ഞായറാഴ്ച അഞ്ചു ദശലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ സൗദിയിലുള്ള 33,500 സ്കൂളുകളിൽ തിരിച്ചെത്തി. കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചെത്തുന്നത്.



ക്ലാസുകൾ വീണ്ടും തുറന്ന വേളയിൽ സ്കൂൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി, വൊക്കേഷനൽ, ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിലെ മുഴുവൻ എല്ലാ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും, അദ്ധ്യാപകർ, സർവകലാശാലകളിലെ അക്കാദമിക് അംഗങ്ങൾക്കും, മന്ത്രാലയത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. ഹമദ് അൽ ഷെയ്ഖ് ആശംസകൾ നേർന്നു. പാഠ്യപദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ദേശീയ പദ്ധതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതിയ അക്കാദമിക് കലണ്ടർ അനുസരിച്ചാണു ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചതെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എല്ലാ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്കൂളുകളിലും ചെറുപ്പം മുതലേ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത മന്ത്രാലയം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഗവർണറേറ്റുകളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ മന്ത്രിതല സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

21–ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും നേടുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വിധത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രാലയം പരിശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ഡോ. അൽ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു.

വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പഠന ഫലങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിനും പുറമേ തൊഴിൽ വിപണിയിലും ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനും മന്ത്രാലയം അവരെ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇത് മികച്ച രാജ്യാന്തര വിജയകരമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും ദേശീയ വികസനത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾക്കും അനുസൃതമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പതിവ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ വിജയത്തിനായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങൾ, അതിന്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ സ്‌കൂളുമായി കുടുംബം ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയെ സേവിക്കുന്നതിലും അതിന്റെ തുടർച്ചയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും പുരുഷ-സ്ത്രീ അധ്യാപകരുടെയും അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ്, സൂപ്പർവൈസറി സ്റ്റാഫുകളുടെയും ശ്രമങ്ങളെ മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലെ തുടർച്ചയായ വിജയത്തിലും പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് ഗൗരവമായ തുടക്കത്തിനായി വിദ്യാഭ്യാസ സമൂഹത്തെ ഒരുക്കുന്നതിൽ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ്‌കൂളുകളിലേക്കുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ മടങ്ങിവരവ് ആഘോഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി "ലോകം നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു" എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് കീഴിൽ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം വിഷ്വൽ ഐഡന്റിറ്റി അവതരിപ്പിച്ചു.

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം "ആരോഗ്യത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ പങ്ക്" എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് കീഴിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനും ആരംഭിച്ചു.

ആരോഗ്യ അവബോധം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്‌കൂൾ ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ അവരെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും പരിചിതമാക്കാനും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ സ്‌കൂളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവരെ സജ്ജരാക്കുന്ന സ്‌ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ആരോഗ്യകരമായ പെരുമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ക്യാംപെയ്ൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

English Summary : Over 5 million pupils return to 33500 schools in Saudi Arabia