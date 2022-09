യുഎഇയിൽ മനുഷ്യക്കടത്തിന് 10 ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴ

ദുബായ്∙ മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിന് നടപടികൾ കടുപ്പിച്ച് യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ. മനുഷ്യക്കടത്തിനും അവയവ വ്യാപാരത്തിനുമായി വെബ് സൈറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 10 ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴ ചുമത്തും. ഓൺലൈൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള 2021ലെ ഫെഡറൽ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് കനത്ത പിഴ ചുമത്തുകയെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു.

English Summary: Fine up to Dh1 million for running human trafficking websites