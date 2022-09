അബുദാബിയിൽ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ പൊട്ടിത്തെറി; നിയന്ത്രണവിധേയമെന്നു പൊലീസ്

അബുദാബി ∙ അബുദാബി വ്യവസായ മേഖലയിലെ ഒരു ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടം. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വ്യവസായ മേഖലയിലെ അൽ മഫ്റഖ് ഏരിയയിൽ ആയിരുന്നു സംഭവം.

അബുദാബി പൊലീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് സെന്ററിൽ വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ വിവിധ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയെന്നും അബുദാബി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സ്ഥിഗതികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം മേഖലയിൽ തണുപ്പിക്കൽ (കൂളിങ്) നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും എന്താണ് സംഭവത്തിനു പിന്നിലെന്നു അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും അബുദാബി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഔദ്യോഗിക സ്രോതസുകളില്‍ നിന്നു മാത്രമേ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാവൂ എന്നും തെറ്റായ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അബുദാബി പൊലീസ് ജനങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

English Summary: Factory fire caused by gas cylinder explosion put out in Abu Dhabi