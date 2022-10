മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെ 100–ാമത് കവാടത്തിന് കിങ് അബ്ദുല്ല ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യും

മക്ക ∙ മക്ക മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെ 100 –ാമത് കവാടത്തിന് കിങ് അബ്ദുല്ല ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ സുദൈസ് അറിയിച്ചു. പരമോന്നത അംഗീകാരവും മാർഗനിർദേശവും വിശുദ്ധ ഹറമുകൾക്കും തീർഥാടകർക്കും രാജാക്കന്മാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സുദൈസ് പറഞ്ഞു. ഹറമുകളുടെ ഭൗതികവും ധാർമികവുമായ വാസ്തുവിദ്യയിൽ രാജാക്കന്മാർ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : 100th gate of Masjid al-Haram to be named after King Abdullah bin Abdulaziz