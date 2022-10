സൗദിയിൽ വാഹനാപകടം: രണ്ടു മലയാളികൾ മരിച്ചു

മദീന ∙ മദീനയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട മലയാളികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപെട്ടു രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. മലപ്പുറം മക്കരപ്പറമ്പ് കാച്ചിനിക്കാട് സ്വദേശി ചെറുശ്ശോല ഇഖ്ബാല്‍ (44), മഞ്ചേരി വള്ളിക്കാപ്പറ്റ സ്വദേശി വെള്ളക്കാട്ട് ഹുസൈന്‍ (23) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

ഇന്നു പുലർച്ചെ ബുറൈദക്കടുത്ത് അല്‍റാസിലെ നബ്ഹാനിയയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഹുറൈമലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇവര്‍ കുടുംബ സമേതം മദീനയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ മറ്റുളളവർക്കു പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കി.

English Summary : Two Keralites died in road accident in Madeenah