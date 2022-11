5 വർഷത്തിന് ശേഷം കുവൈത്തിൽ വധശിക്ഷ

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കൊലപാതക കേസിൽ കുറ്റക്കാരായ വനിത ഉൾപ്പെടെ 7 പേരുടെ വധശിക്ഷ കുവൈത്ത് നടപ്പാക്കി.

ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് ഖഹ്ത്താനി, അലി ജാബിരി, റബാബ് മുസ്തഫ ഷഹലാനി, മിഷാൻ മുഹമ്മദ് മുത്തലക് (കുവൈത്ത്), റാഷിദ് അഹ്മദ് മഹ്മൂദ് (പാക്കിസ്ഥാൻ), ഹമദ് അഹമ്മദ് മഹ്മൂദ് (സിറിയ), ആയിഷ നേമോ (ഇത്യോപ്യ) എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയരായത്. 2017ലാണ് കുവൈത്തിൽ അവസാനമായി വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്.

