യുഎഇ ദേശീയ ദിനം; വാഹനം അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത..!

അബുദാബി∙ യുഎഇ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വാഹനം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് അബുദാബി പൊലീസ് പുതിയ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.



നാളെ മുതൽ ഡിസംബർ 6 വരെ ഉചിതമായ ഡിസൈനുകളിൽ വാഹനം അലങ്കരിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്.

നിബന്ധനകൾ

∙ഡ്രൈവറുടെ കാഴ്ച മറയുംവിധം അലങ്കാരം വേണ്ട

∙വാഹനത്തിന്റെ ജനലിലോ പുറത്തോ കയറിയിരിക്കരുത്

∙നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറയത്തക്ക വിധം അലങ്കരിക്കരുത്

∙വാഹനത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക നിറത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല

∙വാഹനം കൊണ്ട് അഭ്യാസം പാടില്ല

∙നിയമം ലംഘിക്കുകയോ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്

∙അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു മാത്രമേ പാർക്കു ചെയ്യാവൂ

∙വാഹനത്തിന്റെ എൻജിനിലോ ഘടനയിലോ മാറ്റം വരുത്തരുത്

∙ശബ്ദമലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കരുത്

∙ഫോം സ്പ്രേ ഉൾപ്പെടെ ഒരുതരത്തിലുള്ള സ്പേയും ജനങ്ങളുടെയോ ∙വാഹനങ്ങളുടെയോ മേൽ പ്രയോഗിക്കരുത്

∙വാഹനത്തിൽ കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കരുത്

∙സ്വകാര്യ ഒട്ടകം, കുതിര എന്നിവയെ പൊതുവഴികളിൽ കൊണ്ടുവരരുത്

∙പാഴ്‌വസ്തുക്കൾ വലിച്ചെറിയരുത്

∙ടാക്സി, ബസ്, സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്.

∙കാൽനട യാത്രക്കാർ നടപ്പാതയും സീബ്രാ ക്രോസും ഉപയോഗിക്കുക

∙വാഹനത്തിൽ അമിതമായി ആളെ കയറ്റരുത്

∙റോഡിനു മധ്യേയും അനുമതിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും വാഹനം നിർത്തിയിടരുത്

∙വാഹനം ഓഫാക്കാതെ പുറത്തുപോകരുത്.

