സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സ്കൂളുകൾക്ക് നിർദേശം

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സാമ്പത്തിക ഭാരം വർധിപ്പിക്കും വിധം അധിക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യരുതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. ധനശേഖരണത്തിനായി അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർഥികളെയും ചുമതലപ്പെടുത്താനും പാടില്ല. ഇതുസംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ നഴ്സറി ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നൽകി. വർധിച്ചുവരുന്ന ജീവിത ചെലവിനിടയിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണിത്.

English Summary : Ministry directs schools not to increase financial burden of students and parents