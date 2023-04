സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വാർഷിക കോൺഫറൻസ് യുഎഇയിൽ

ദുബായ്∙ രാജ്യാന്തര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ വാർഷിക കോൺഫറൻസിന് യുഎഇ വേദിയാകും. വ്യോമയാന രംഗവും ബദൽ ഇന്ധനവും എന്ന വിഷയത്തിലാണ് കോൺഫറൻസ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സിഒപി 28 സമ്മേളനത്തിനു സിവിൽ ഏവിയേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഊർജം പകരുമെന്നു യുഎഇ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary : UAE wins bid to host third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels