ഒമാനിൽ 3ജി മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം അവസാനിപ്പിക്കും

മസ്‌കത്ത്∙ ഒമാനിൽ 3ജി മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ ക്രമേണ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ടെലികമ്യുണിക്കേഷൻ റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി തീരുമാനം. 2024 ജൂലൈ മുതൽ 3ജി സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. ടെലികമ്യുണിക്കേഷൻ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നടപടി.



English Summary : 3G mobile services in Oman to end next year