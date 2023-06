കരീം ബെൻസേമ ഇനി അൽ ഇത്തിഹാദിനായി ബൂട്ടണിയും

ജിദ്ദ∙ റയൽ മഡ്രീഡിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ താരം കരീം ബെൻസേമ 200 ദശലക്ഷം യുറോയ്ക്ക്‌ സൗദിയിലെ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബായ അൽ ഇത്തിഹാദുമായി കരാർ ഒപ്പുവച്ചു. രണ്ടുവർഷത്തേയ്ക്കാണ് കരാർ.

ക്ലബ്ബിനായി ബെന്‍സേമയുടെ അവസാന മത്സരം ഞായറാഴ്ച നടന്നിരുന്നു. അത്‌ലറ്റിക് ബിൽബാവോയ്‌ക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോൾ നേടുകയും ചെയ്തു.

റയലുമായി ബെന്‍സേമയ്ക്ക് ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് കൂടി കരാറുണ്ടെങ്കിലും ഉഭയസമ്മതപ്രകാരം അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സീസണില്‍ പരുക്ക് അലട്ടുകയും ലോകകപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും 33 മത്സരങ്ങളില്‍ റയലിന് വേണ്ടി കളിക്കുകയും 23 ഗോളടിക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary : Karim Benzema will now play for Al Ittihad