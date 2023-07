റിയാദ് നഗരത്തിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി കാള വിരണ്ടോടി; ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമം

റിയാദ് ∙ വിരണ്ടോടിയ കാള റിയാദ് നഗരത്തിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. ഏതാനും വിദേശികൾ ചേർന്ന് കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാള ആക്രമിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ വിഡിയോ ദൃക്സാക്ഷികളിൽ ചിലർ ചിത്രീകരിച്ചത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലായി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മദീനയിലും ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ കാള വിരണ്ടോടിയിരുന്നു. റോഡിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ ഓടിയ കാള വഴിപോക്കരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒരാളെ കുത്തിയിടുകയും ചെയ്തു.

English Summary: An angry bull caused panic in the city of Riyadh