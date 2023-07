ഏയ്ഞ്ചൽ അവാർഡ്; നഴ്സുമാരെ നിർദേശിക്കാൻ ഏതാനും ദിവസം കൂടി

ദുബായ്∙ മികച്ച നഴ്സുമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏയ്ഞ്ചൽ അവാർഡിന് അർഹരായ നഴ്സുമാരുടെ പേരുകൾ നിർദേശിക്കാൻ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടി. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ആതുര സേവനത്തിന്റെ ഒരു കരുതൽ അനുഭവിക്കാനായെങ്കിൽ അത് കുറിപ്പാക്കി ആ നഴ്സിനെ ഏയ്ഞ്ചൽ അവാർഡിനായി നിങ്ങൾക്ക് നിർദേശിക്കാം.

അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നവർക്കും കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിക്കായും ഫെഡറൽ ബാങ്കും ചേർന്നാണ് മത്സരം ഒരുക്കുന്നത്. മലയാള മനോരമ, മനോരമ ഓൺലൈൻ എന്നിവരാണ് മാധ്യമ പങ്കാളികൾ. നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാരുടെ പേരും വിവരങ്ങളും വിശദമായി എഴുതണം.

കൂടാതെ അവരുടെ കരുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന അനുഭവം വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. ഏയ്ഞ്ചൽ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിക്കായ് ഹോം അപ്ലൈൻസസ് നൽകുന്ന സമ്പൂർണ ഗൃഹോപകരണ സെറ്റും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഒപ്പം കൈനിറയെ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളുമാണ്. അവാർഡ് ജേതാവിന് കോറൽ പെർഫ്യൂംസ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പെർഫ്യൂംസും അപാർ ട്രാവൽസ് വിമാന ടിക്കറ്റും നൽകും.

അവാർഡ് ജേതാവിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് നിക്കായി ഹോം അപ്ലൈൻസസിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഗൃഹോപകരണം സമ്മാനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ വരുന്ന 15 നഴ്സുമാർക്കും ഡയമണ്ട് ആഭരണം, ഗിഫ്റ്റ് ഹാംപറുകൾ, ഹോട്പാക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നവർക്ക് 500 ദിർഹത്തിന്റെ സമ്മാനം വേറെയുമുണ്ട്.

ഭീമ ജ്വല്ലറി, ചിക്കിങ്, അൽ മദല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെന്റ്, ഇഎംഎൻഎഫ്, ഇൻസ്റ്റന്റ് കാഷ്, ഖലീജ് ടൈംസ്, ദ് ഫിലിപ്പീനോ ടൈംസ്, ഹിറ്റ് എഫ്എം, ട്വന്റിഫോർ ന്യൂസ്, ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ എന്നിവരാണ് മറ്റു സ്പോൺസർമാർ. ഏയ്ഞ്ചൽ അവാർഡിന്റെ ഭാഗമായി ‘എമിറേറ്റ്സ് മലയാളി നഴ്സസ്‌ ഫാമിലി’ യുടെ സഹകരണത്തിൽ 22നു നഴ്സസ് ഡേ ഔട്ട് നടത്തും. പരിപാടി രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമാണ്. അവാർഡിനു നാമനിർദേശം നൽകാൻ www.angelawardsuae.com

English Summary: Nominations for Angel awards can be submitted upto July 7th.