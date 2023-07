ഏയ്ഞ്ചൽ അവാർഡിന് നാമനിർദേശം ഇന്നുകൂടി

ദുബായ്∙ ഏയ്ഞ്ചൽ അവാർഡിന് നഴ്സുമാരെ നാമനിർദേശം ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. ആതുര സേവനത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച നഴ്സുമാരെ ആദരിക്കുന്ന സുവർണ നിമിഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നാമനിർദേശം എത്രയും വേഗം നൽകൂ.

ഏയ്ഞ്ചൽ അവാർഡിന്റെ www.angelawardsuae.com വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. നിർദേശിക്കുന്ന നഴ്സുമാരുടെ പൂർണ വിലാസവും നഴ്സുമാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനുഭവവും പങ്കുവയ്ക്കണം. ഏയ്ഞ്ചൽ അവാർഡ് ജേതാവിനെയും നാമനിർദേശം നൽകുന്നവരെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങളാണ്.

ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എയ്ഞ്ചൽ അവാർഡിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മെഗാ വിജയിക്ക് നിക്കായി ഹോം അപ്ലൈയൻസസിന്റെ സമ്പൂർണ ഗൃഹോപകരണങ്ങളാണ് സമ്മാനം. ഒപ്പം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് നൽകുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപയും. കോറൽ പെർഫ്യൂംസ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പെർഫ്യൂമും അപാർ ട്രാവൽസ് നാട്ടിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റും നൽകും.

ജേതാവിനെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് നിക്കായിയുടെ ഗൃഹോപകരണങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം. മലയാള മനോരമയും മനോരമ ഓൺലൈനുമാണ് പരിപാടിയുടെ മാധ്യമ പങ്കാളികൾ. 3 എഫ്എം സ്റ്റേഷനുകൾ വഴി 5 നഴ്സുമാരെ വീതമാണ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഭീമ ജ്വല്ലേഴ്സ്, അൽമദല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെന്റ്, ഹോട്പായ്ക്ക്, റീമ സ്പൈസസ്, ഇഎംഎൻഎഫ്, ഇൻസ്റ്റന്റ് കാഷ്, ഖലീജ് ടൈംസ്, ദ് ഫിലിപ്പിനോ ടൈംസ്, ഡെയ്‌ലിഹണ്ട്, ട്വിന്റി ഫോർ ന്യൂസ്, ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ എന്നിവരാണ് മറ്റു പങ്കാളികൾ.

English Summary: Nominations for Angel awards can be submitted upto July 7th.