സൗദി അറേബ്യയുടെ 93-ാമത് ദേശീയ ദിനം: വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കാൻ രാജ്യം

ജിദ്ദ∙ 93-ാമത് ദേശീയ ദിനം സൗദി അറേബ്യ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിൽ. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി വ്യോമ, നാവിക പ്രദർശനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

റിയാദ്, ജിദ്ദ, ദഹ്റാൻ, ദമ്മാം, അൽ ജൗഫ്, ജുബൈൽ, അൽ അഹ്, തായിഫ്, അൽ ബഹ, തബൂക്ക്, അബഹ, ഖമീസ് മുഷൈത്ത്, അൽ ഖോബാർ എന്നീ 13 നഗരങ്ങളിൽ ടൈഫൂൺ, എഫ്-15എസ്, ടൊർണാഡോ, എഫ്-15സി എന്നീ വിമാനങ്ങളുമായി റോയൽ സൗദി എയർഫോഴ്സ് ആകാശത്ത് വർണ വിസ്മയം തീർക്കും. ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൗദി ഫാൽക്കൺസ് ടീമും വിവിധ നഗരങ്ങളുടെ ആകാശത്ത് എയർ ഷോകൾ അവതരിപ്പിക്കും.

കിഴക്കൻ മേഖലയിലും പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലും നാവിക സേന പരേഡുകളും, കപ്പൽ പരേഡുകളും പ്രദർശനങ്ങളും നടത്തും. റിയാദിലെ നാവികസേന റൈഡർമാർക്കുള്ള പരേഡും ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടാകും.

ജിദ്ദ കടൽത്തീരത്ത് നാവികസേനയുടെ നാവിക കപ്പലുകളുടെ പരേഡ്, സ്പെഷ്യൽ മറൈൻ സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ബോട്ടുകളുടെ പരേഡ്, ഹെലികോപ്റ്റർ എയർ ഷോ, സൈനിക പരേഡ് എന്നിവക്ക് പുറമെ സൈനിക വാഹനങ്ങളുമായുള്ള പരേഡ്, സായുധ സൈനിക പരേഡ്, സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ ഡെമോ, ആയുധങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രദർശനം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

