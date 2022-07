സിഡ്നിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം; 19,000 വീടുകൾ ഇരുട്ടിലായി, ആയിരങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കും

Volunteers from the State Emergency Service (SES) rescue a cat from a flooded farm house in western Sydney on March 3, 2022, as the area faces its worst flooding after record rainfall caused its largest dam to overflow. (Photo by Muhammad FAROOQ / AFP)