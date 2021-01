മഞ്ച് ഹോളിഡേ ഫാമിലി നൈറ്റും ക്രിസ്മസ്-ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷവും

ന്യൂജഴ്‌സി ∙ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂജഴ്‌സി (മഞ്ച്)യുടെ ഹോളിഡേ ഫാമിലി നൈറ്റും ക്രിസ്മസ്-ന്യൂ ഇയർ പരിപാടിയും ജനുവരി 9 നു രാത്രി 7 മുതൽ വെർച്വൽ ആയി നടക്കും. സൂം മീറ്റിങ്ങിലൂടെ നടക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് - ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷ പരിപാടി ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റർ കെവിൻ തോമസ് ഉദ്ഘാടാനം ചെയ്യും. മഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് വട്ടപ്പള്ളിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സിറോ മലബാർ ഷിക്കാഗോ രൂപത സഹായ മെത്രാൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജോയി ആലപ്പാട്ട് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തും. ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റ് ജോർജി വർഗീസ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും.

ഫൊക്കാന സെക്രെട്ടറി ഡോ.സജിമോൻ ആന്റണി, ഫൊക്കാന ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പ്, ഫൊക്കാന ഇന്റർനാഷണൽ കോഓർഡിനേറ്റർ പോൾ കറുകപ്പള്ളിൽ, മഞ്ച് ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഷാജി വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിക്കും. മഞ്ച് ജനറൽ സെക്രെട്ടറി ഫ്രാൻസിസ് തടത്തിൽ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഗിരീഷ് നായർ (ഗാരി) നന്ദിയും പറയും.



തുടർന്ന് മഞ്ച് കുടുംബങ്ങളുടെ വിവിധ കൃസ്തുമസ് - ന്യൂ ഇയർ കലാപരിപാടികളും വെർച്ച്വൽ ആയി നടക്കും . മഞ്ച് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ഷൈനി രാജു ആയിരിക്കും മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറിമണി.



സൂം മീറ്റിംഗിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:



