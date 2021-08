ഡെൽറ്റ വകഭേദം യുഎസിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു, ഫ്ലോറിഡയിൽ റെക്കോർഡ് കോവിഡ് കേസുകൾ

ഹൂസ്റ്റൻ ∙ രാജ്യമെങ്ങും കോവി‍ഡിന്റെ ഡെൽറ്റ വകഭേദം ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. മാസ്‌ക്ക് ധരിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതിനു ശേഷവും വൈറസ് വ്യാപനം കരുത്താർജ്ജിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. രാജ്യത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കേസുകൾ ഇന്ന് ഫ്ലോറിഡയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. ഡെൽറ്റ വകഭേദം വ്യാപിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കേസ്ദിനമാണ് ഫ്ലോറിഡയിൽ കണ്ടത്. 21,683 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റിവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വാക്‌സീൻ സ്വീകരിക്കാത്തവരാണ്. എന്നാൽ, വാക്‌സിനെടുത്തവർക്കും ഡെൽറ്റ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.



ശനിയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ ഫെഡറൽ ഹെൽത്ത് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൽ നിർബന്ധമായും ആരോഗ്യപ്രശ്‌നമുള്ളവർ മാസ്‌ക്ക് ധരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഇതുവരെയും വാക്‌സീൻ സ്വീകരിക്കാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്‌സിനെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും വേനൽക്കാല വിനോദയാത്രകളിൽ നിന്നു പിന്മാറാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും വീട് വിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി സൂചനകളുണ്ട്. പ്രാദേശികനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വയം കർശനമാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ അധികൃതർ നിരന്തരം പറയുന്നുണ്ട്.



യുഎസിലെ ഒരു ദിവസത്തെ കേസുകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ചിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറിഡയിലാണ് കാണുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്കനായ ഫ്ലോറിഡ ഗവർഡർ റോൺഡേസാന്റിസ് നിർബന്ധിത മാസ്‌ക് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നയാളാണ്. ആരെങ്കിലും അതിനു നിർബന്ധിച്ചാൽ പിഴയടക്കാൻ തയാറായിക്കോണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യശാസനം. റസ്റ്ററന്റുകളും ഡൈനിങ്ങുകളും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളും ഇത്തരത്തിൽ മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടരുതെന്നാണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം അതു പോലെ, വാക്‌സീൻ ആവശ്യകതകളും എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ ഡെൽറ്റ വ്യാപനത്തിനു പിന്നിലെ വലിയ കാരണമിതാണ്.



കോവിഡ് 19 ന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരവും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മാസം ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർഥികളോട് മാസ്‌ക് ധരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് സ്‌കൂൾ നിന്നും തടയാനും ഉത്തരവുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഡെൽറ്റ ആഞ്ഞടിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളു. എന്തായാലും രോഗ നിയന്ത്രണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനും വെബ്‌സൈറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച യുഎസിൽ റിലീസ് ചെയ്തു. ഇതിൽ മാത്രം ഈ ആഴ്ചയിൽ 409 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഇത് 2020 മാർച്ചിൽ ആദ്യമായി മൊത്തം 39,000 ത്തിലധികം പേർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



ഏഴ് ദിവസത്തെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഫ്ലോറിഡയിൽ 1266 പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരണങ്ങൾ കോവിഡ് കൊണ്ടാണെന്ന് ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം സാധാരണമാണെന്നു ആശുപത്രി പ്രവേശത്തിൽ മരണം സ്വാഭാവികമാണെന്നുമാണ് സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാട്. കാലാനുസൃതമായ വർധനവ് സംബന്ധിച്ച കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ ഗവർണർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൂടുതൽ ഫ്ലോറിഡക്കാരും വീടിനകത്താണ്, കാരണം എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ഉപയോഗിച്ചതു കൊണ്ട് വൈറസ് പ്രചരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഷ്യം. ഫ്ലോറിഡിയൻസിൽ 60% പേർക്ക് മാത്രമാണ് വാക്‌സിനേഷൻ നൽകപ്പെട്ടത്.



സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി കോവിഡ് 19 ആശുപത്രികൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒർലാൻഡോ റിസോർട്ട്, സീവ് വേൾഡ് എന്നിവ വീണ്ടും തുറന്നിരിക്കുന്നു. യൂണിവേഴ്‌സൽ ഫ്ലോറിഡ പാർക്കിലെ എല്ലാ തൊഴിലാളികളും മടങ്ങിയെത്തി. ഇവിടെയെല്ലാവരും മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം, പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സന്ദർശകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ കേസുകൾ 50 ശതമാനം ഉയർന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്നാണിത്. സീവ് വേൾഡിൽ ശനിയാഴ്ച സന്ദർശകർ ഫെഡറൽ ശുപാർശകൾ പിന്തുടരുകയും മുഖത്ത് കവറുകൾ ധരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വാൾട്ട് ഡിസ്‌നി വേൾഡ്, വെള്ളിയാഴ്ച മാസ്‌ക് ധരിക്കാൻ സന്ദർശകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് 2 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്.



ഇതിനകം വാക്‌സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത ഡിസ്‌നി ജീവനക്കാർക്ക് 60 ദിവസം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞതിന്റെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം മടങ്ങുന്നവർ വാക്‌സിനേഷന്റെ തെളിവ് പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പുതിയ നിയമങ്ങളും പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ഡിസ്‌നി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

