ഏഷ്യൻ വനിതയെ 100 ലധികം തവണ മർദിച്ചു പരുക്കേൽപ്പിച്ചു; പ്രതിക്കു പതിനേഴര വർഷം തടവ്

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ന്യുയോർക്കിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ 67 വയസ്സുള്ള ഏഷ്യൻ വനിതയെ 100 ലധികം തവണ മർദിക്കുകയും തലച്ചോറിനും മുഖത്തും കാര്യമായ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ന്യുയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള റ്റാമൽ എസ്ക്കൊയെ (42) പതിനേഴര വർഷം തടവിനു ശിക്ഷിച്ചു. ഈ വർഷം ആദ്യമാണു സംഭവം.

വെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റർ കൗണ്ടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അറ്റോർണി മിറിയം റോഷെയാണ് സെപ്റ്റംബർ 27 ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിലൂടെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കു നൽകിയത്. ഹേറ്റ് ഡ്രിവൺ വയലൻസ് (Hate Driven Violence) എന്നാണ് അറ്റോർണി ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പ്രതിക്കെതിരെ സെക്കന്റ് ഡിഗ്രി അറ്റംപ്റ്റഡ് മർഡർ, ഹേറ്റ് ക്രൈം എന്നീ വകുപ്പുകളാണു ചാർത്തിയിരുന്നത്.



പതിനേഴര വർഷത്തെ തടവിനു ശേഷം അഞ്ചുവർഷത്തെ സൂപ്പർവിഷനും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യൻ വനിതയെ മർദിക്കുന്നത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു.



English Summary : New York man who attacked elderly Asian woman gets 17 1/2 year sentence