വിലക്കു മറികടന്നു, ഇറാനുമായി എണ്ണക്കച്ചവടം; ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിക്കെതിരെ അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധം, പിന്നിലെന്ത്?

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇറാനില്‍ പെട്രോ-കെമിക്കല്‍സ് വ്യാപാരത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനി തിബാലാജിക്ക് അമേരിക്ക ഈ ആഴ്ച ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് ലോകത്തെ ആകെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിലക്കു ലംഘിച്ചു ഇറാനുമായി ഇടപാടു നടത്തിയതിന്റെ പേരില്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിക്ക് ഇതാദ്യമായാണ് ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മുംബൈ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തിബാലാജി എന്ന കമ്പനിയെ കരിമ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ പ്രധാന വിതരണക്കാരായിരുന്നു ഇറാന്‍, എന്നാല്‍ അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം കാരണം ഇന്ത്യ ഇറാന്റെ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ക്രമേണ കുറച്ചു. അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധം നേരിടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇടനിലക്കാരായി ഇറാനിയന്‍ പെട്രോ-കെമിക്കല്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ചൈനയിലേക്ക് അയച്ചതാണ് തിബാലാജി പെട്രോകെം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് എതിരേ ചാര്‍ത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റം. ഇവര്‍ക്കു പുറമേ മറ്റു 10 കമ്പനികളും ഒരു കപ്പലും അമേരിക്ക കരിമ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്തുകൊണ്ട് ടിബല്‍ജി പെട്രോകെമിന് ഉപരോധം?



യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള തിബാലാജി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കമ്പനികള്‍ ഇറാന്റെ ബ്രോക്കര്‍മാരും ഫ്രണ്ട് കമ്പനികളുമാണ്. ഈ കമ്പനികള്‍ ഇതിനകം ഉപരോധം നേരിടുന്ന രണ്ടു കമ്പനികളുമായി ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെട്ടു - ട്രൈലയന്‍സ് പെട്രോകെമിക്കല്‍ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, പേര്‍ഷ്യന്‍ ഗള്‍ഫ് പെട്രോകെമിക്കല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി കൊമേഴ്സ്യല്‍ കമ്പനി (പിജിപിഐസിസി)- ചൈന ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വലിയ അളവില്‍ ഇറാനിയന്‍ പെട്രോളിയവും പെട്രോ കെമിക്കല്‍സും കൈമാറാന്‍ അവരെ സഹായിച്ചു. അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധം മറികടന്നു നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തി ആ രാജ്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്.



'ഇറാന്‍ കയറ്റുമതിയുടെ ഉത്ഭവം മറച്ചുവെക്കുന്നതിലും ഉപരോധം ലഭിച്ച രണ്ടു ഇറാനിയന്‍ ബ്രോക്കര്‍മാരായ ട്രൈലയന്‍സ് പെട്രോകെമിക്കല്‍ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (ട്രിലയന്‍സ്), പേര്‍ഷ്യന്‍ ഗള്‍ഫ് പെട്രോകെമിക്കല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി കൊമേഴ്സ്യല്‍ കമ്പനി (പിജിപിഐസിസി) എന്നിവയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിലും ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. ഫണ്ടുകള്‍ കൈമാറുകയും ഇറാനിയന്‍ പെട്രോളിയം, പെട്രോകെമിക്കല്‍സ് എന്നിവ ഏഷ്യയിലെ താല്‍പ്പര്യമുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരേയുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍.



ട്രൈലയന്‍സില്‍ നിന്ന് ചൈനയിലേക്കുള്ള പെട്രോ കെമിക്കല്‍സിന്റെ വില്‍പ്പനയും വിതരണവും സുഗമമാക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ് തിബാലാജിക്ക് ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2020ലാണ് ട്രൈലയന്‍സ് അമേരിക്ക നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.



‘ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനമായുള്ള പെട്രോകെമിക്കല്‍ കമ്പനിയായ തിബാലാജി പെട്രോകെം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ചൈനയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിക്കായി മെഥനോള്‍, ബേസ് ഓയില്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ വിലമതിക്കുന്ന പെട്രോകെമിക്കല്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഇടനിലക്കാരായി വര്‍ത്തിച്ചത് ട്രൈലയന്‍സ് ആണ്’- യുഎസ് ട്രഷറി പറഞ്ഞു.



ഈ ഏറ്റവും പുതിയ ഉപരോധത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ് ട്രൈലയന്‍സ്. എന്നാല്‍ ട്രൈലയന്‍സുമായുള്ള ഇടപാടുകള്‍ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ച നിരവധി കമ്പനികളില്‍ ഒന്ന് മാത്രമാണ് തിബാലാജി. ട്രിലയന്‍സ് കച്ചവടത്തിനായി മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തുന്ന മറ്റു കമ്പനികള്‍ ഇവയാണ്: സിയറ വിസ്റ്റ ട്രേഡിംഗ് ലിമിറ്റഡ്, ഹോങ്കോംഗ് ക്ലാര ഷിപ്പിംഗ് എല്‍എല്‍സി, യുഎഇ വിര്‍ഗോ മറൈന്‍, യു.എ.ഇ.



ട്രൈലയന്‍സിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചരക്കുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്കായി ഭൗതികമായി സഹായിക്കുക, സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കില്‍ സാമ്പത്തിക, മെറ്റീരിയല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സാങ്കേതിക പിന്തുണ നല്‍കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ടിബാല്‍ജിക്കും മറ്റ് ഒരു കൂട്ടം കമ്പനികള്‍ക്കുമെതിരായ ഔപചാരികമായ കുറ്റങ്ങള്‍.



എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക ഇറാനു മേല്‍ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്?



1979-ല്‍ ഇറാന്റെ ഇസ്‍ലാമിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ലിബറല്‍ അനുകൂല പാശ്ചാത്യ രാജവാഴ്ച അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും പകരം അമേരിക്കയോടും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളോടും ശത്രുതയുള്ള ഒരു തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക ഇസ്‍ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ മുതല്‍ അമേരിക്ക ഇറാനുമേല്‍ നിരവധി ഉപരോധങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയെച്ചൊല്ലിയാണ് ചര്‍ച്ചകളിലെ ഉപരോധം. ഇറാന്‍ ആണവായുധങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയിലാണെന്നും ഉപരോധം അതിന്മേല്‍ ഉയര്‍ന്ന സാമ്പത്തിക ചെലവ് ചുമത്തി അതിനെ തടയാനുള്ള യുഎസ് ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.



ജെസിപിഒഎ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാന്‍ ആണവ പദ്ധതി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്നതിനാല്‍, ഇറാന്റെ പെട്രോളിയം, പെട്രോകെമിക്കല്‍ വില്‍പ്പന എന്നിവയ്ക്കെതിരായ ഞങ്ങളുടെ ഉപരോധം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരും എന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ നിലപാട്. ജെസിപിഒഎ-ജോയിന്റ് കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് പ്ലാന്‍ ഓഫ് ആക്ഷന്‍- 'ഇറാന്‍ ആണവ കരാര്‍'' എന്നാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇറാനും ചൈന, ഫ്രാന്‍സ്, റഷ്യ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ്, ജര്‍മ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായാണ് കരാര്‍ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്.



‘അതിന്റെ നിബന്ധനകള്‍ പ്രകാരം, ഇറാന്‍ അതിന്റെ ആണവ പരിപാടിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും പൊളിച്ചുമാറ്റാനും ബില്യണ്‍ കണക്കിന് ഡോളര്‍ വിലമതിക്കുന്ന ഉപരോധത്തില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ വിപുലമായ രാജ്യാന്തര പരിശോധനകള്‍ക്കായി സൗകര്യങ്ങള്‍ തുറക്കാനും സമ്മതിച്ചുിരുന്നു. 'ഇറാന്‍ 2019-ല്‍ കുറഞ്ഞ സമ്പുഷ്ടമായ യുറേനിയത്തിന്റെ ശേഖരത്തിന് സമ്മതിച്ച പരിധികള്‍ കവിയാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കു തുടക്കമായത്. യുറേനിയം ഉയര്‍ന്ന സാന്ദ്രതയിലേക്ക് സമ്പുഷ്ടമാക്കാന്‍ തുടങ്ങി.



മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ കീഴില്‍ അമേരിക്ക അതില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോയി. തുടര്‍ന്ന് ഇറാന്‍ കരാറിന്റെ വ്യവസ്ഥകളില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോകാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ കരാറിന്റെ സാധുത ഏറെക്കുറേ അവസാനിച്ച മട്ടാണ്. ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടം കരാര്‍ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ വേഗം ഒച്ചിഴയും പോലെയാണ്. പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങളും ഇറാനും കരാറിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ നിര്‍ണായകമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തല്‍ഫലമായി, വർധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ ഇറാനിയന്‍ നേതൃത്വത്തെ ചര്‍ച്ചാ മേശയിലേക്ക് ആത്മാർഥമായി തിരിച്ചുവരാന്‍ ഇടയാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ അമേരിക്ക ഉപരോധം തുടരുകയാണ്.



യുഎസ് ഉപരോധങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍



യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സിലെ അല്ലെങ്കില്‍ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരുടെയോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അനുമതിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാ ആസ്തികളും മരവിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഉപരോധങ്ങള്‍ അർഥമാക്കുന്നത്. ഈ മരവിപ്പിക്കല്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ ആസ്തികളിലേക്കോ വ്യാപിക്കും. അതിനാല്‍ യുഎസ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് അനുവദിച്ച സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും.



മാത്രമല്ല, ഈ അനുവദനീയമായ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി 'ഗണ്യമായി' ഇടപെടുന്ന ഏതൊരു യുഎസ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനവും ഉപരോധത്തിന് വിധേയമാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സിലോ യുഎസ് വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ ഉള്ള ഈ ടാര്‍ഗെറ്റുകളുടെ സ്വത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്വത്തും താല്‍പ്പര്യങ്ങളും തടയുകയും OFAC [ഓഫീസ് ഓഫ് ഫോറിന്‍ അസറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍] ലേക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. കൂടാതെ, തടയപ്പെട്ട ഒന്നോ അതിലധികമോ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള, നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ, 50 ശതമാനമോ അതില്‍ കൂടുതലോ ഉള്ള ഏതൊരു സ്ഥാപനവും തടയും. ഉപരോധങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യുഎസ് ട്രഷറിയുടെ സ്ഥാപനമാണ് OFAC.



‘ഇറാനിന്റെ അനധികൃത എണ്ണ, പെട്രോകെമിക്കല്‍ വില്‍പന കര്‍ശനമായി നിയന്ത്രിക്കാന്‍ അമേരിക്ക പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. സംയുക്ത സമഗ്രമായ ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഇറാന്‍ പരസ്പരമുള്ള തിരിച്ചുവരവ് നിരസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, ഇറാന്റെ പെട്രോളിയം വില്‍പനയില്‍ അമേരിക്ക അതിന്റെ ഉപരോധം നടപ്പിലാക്കുന്നത് തുടരും. കൂടാതെ പെട്രോകെമിക്കല്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും’– ട്രഷറി ഫോര്‍ ടെററിസം ആന്‍ഡ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി ബ്രയാന്‍ ഇ നെല്‍സണ്‍ പറഞ്ഞു.



എന്തായാലും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറിന്റെ അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനു പിന്നാലെ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിക്കെതിരേ ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു വിവാദം ഉയര്‍ന്നതും ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതും ഇന്ത്യക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി എന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നറിയാന്‍ ലോകം ഉറ്റു നോക്കുകയാണ്.



