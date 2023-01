ടെന്നിസിയിൽ കറുത്ത വർഗക്കാരന്റെ മരണം; അഞ്ചു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചു വിട്ടു

മെംഫിസ് (ടെന്നിസി )∙ ഈ മാസമാദ്യം ടയർ നിക്കോൾസിന്റെ അറസ്റ്റിനിടെയുള്ള നടപടികളുടെ പേരിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് മുൻ മെംഫിസ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൊലപാതകവും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ കുറ്റം ചുമത്തിയതായി ഷെൽബി കൗണ്ടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അറ്റോർണി സ്റ്റീവ് മൾറോയ് വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു.

മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ടഡാരിയസ് ബീൻ, ഡിമെട്രിയസ് ഹേലി, ജസ്റ്റിൻ സ്മിത്ത്, എമിറ്റ് മാർട്ടിൻ, ഡെസ്മണ്ട് മിൽസ് ജൂനിയർ എന്നിവർക്കെതിരെ രണ്ടാം ഡിഗ്രി കൊലപാതകം, ഗുരുതരമായ ആക്രമണം, രണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പെരുമാറ്റം, രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒരു കുറ്റം എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടിച്ചമർത്തൽ, മൾറോയ് പറഞ്ഞു.

രണ്ടാം ഡിഗ്രി കൊലപാതകം ടെന്നസിയിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് "മറ്റൊരാളെ അറിയുന്ന കൊലപാതകം" എന്നാണ്, കൂടാതെ 15 മുതൽ 60 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന എ ക്ലാസ് കുറ്റമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

29 കാരനായ നിക്കോൾസ് എന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ട്രാഫിക് സ്റ്റോപ്പിന് ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മെംഫിസ് പൊലീസുമായുള്ള "ഏറ്റുമുട്ടലിനു" ശേഷം ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമാണു ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുന്നത്. അറസ്റ്റിന് മൂന്നു ദിവസത്തിന് ശേഷം ജനുവരി 10 ന് നിക്കോൾസ് പരുക്കേറ്റ് മരിച്ചുവെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

