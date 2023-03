ടൂത്ത് ബ്രഷിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭിത്തിയിൽ അറ ഉണ്ടാക്കി തടവുകാർ ജയിൽ ചാടി

വിർജീനിയ∙ വിർജീനിയ ന്യൂപോർട്ട് ന്യൂസിലെ ജയിൽ അനെക്സിൽ നിന്ന് ടൂത്ത് ബ്രഷിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭിത്തിയിൽ അറ ഉണ്ടാക്കി ഓടിപ്പോയ രണ്ടു തടവുകാരെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഐഎച്ച്ഒപി റസ്റ്ററന്റിൽ വച്ചു പിടികൂടിയതായി ഷെരീഫിന്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു,

രണ്ട് അന്തേവാസികൾ താൽക്കാലിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചുവരിൽ ഒരു ദ്വാരം കുഴിച്ചു, “ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷും ലോഹ വസ്തുക്കളുമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതെന്നു ഷെരീഫിന്റെ ഓഫിസ് പറഞ്ഞു. ഈ ദ്വാരം തടവുകാർക്ക് ജയിൽ ഭിത്തികൾക്കു പിന്നിലെ റിബാറിലേക്കു പ്രവേശനം നൽകി. രക്ഷപ്പെടാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ റീബാർ ഉപയോഗിച്ചതായി ഷെരീഫിന്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 7നു പതിവ് സമയത്തു തടവുകാർ അവരുടെ സെല്ലിൽ ഇല്ലെന്ന് അധികൃതർ കണ്ടെത്തി. തുടർന്നു തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച സൂചനകൾ അധികാരികളെ അയൽ നഗരമായ ഹാംപ്ടണിലെ ഐഎച്ച്ഒപി റസ്റ്ററന്റിലേക്കു നയിച്ചു. അവിടെ തടവുകാർ ജയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയതെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഇവരെ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ഹാംപ്ടൺ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ഷെരീഫിന്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

ജോൺ എം. ഗാർസ (37), ആർലി വി. നെമോ (43) എന്നിവരെയാണു ഷെരീഫിന്റെ ഓഫിസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഹാംപ്ടണിൽ താമസിക്കുന്ന ഗാർസ, കോടതിയലക്ഷ്യം, പ്രൊബേഷൻ ലംഘനം, ഹാജരാകാതിരിക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധി കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഷെരീഫ് ഓഫിസ് പറഞ്ഞു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തട്ടിപ്പ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തട്ടിപ്പ്, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, കവർച്ച ഉപകരണങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കൽ, വമ്പിച്ച മോഷണം, കോടതിയലക്ഷ്യം, പ്രൊബേഷൻ ലംഘനം തുടങ്ങി നിരവധി കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ഗ്ലൗസെസ്റ്റർ നിവാസിയായ നെമോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഷെരീഫിന്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

ഒരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ അന്തേവാസികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ദ്വാരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ പുറത്തുവന്നു. പക്ഷേ അത് ഒരു സാധാരണ ദ്വാരം പോലെയാണു കാണപ്പെടുന്നത്. ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചുമരിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമല്ല.. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ, രക്ഷപ്പെടലിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടില്ലെന്ന് ഷെരീഫിന്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

