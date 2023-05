ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഫോമാ ജൂനിയർ അഫയേഴ്‌സ് സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മേയ് 12 ന് ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8.30 ന് നടത്തും. അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹത്തിലെ 5th - 12th grade കുട്ടികളെ ലക്ഷൃമാക്കി അവരുടെ താത്പരൃങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മറ്റി ആണ് ജൂനിയർ അഫയേഴ്‌സ്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്റെ മുഖൃ അതിഥി കേരള ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർ പേഴ്സൺ കെ. വി. മനോജ് കുമാർ ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റിൻ കുഞ്ചെറിയ സന്ദേശം നൽകും .

ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധയിനം പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്മറ്റി ചെയർ പേഴ്സൺ - ജൂബി വള്ളിക്കളം (ഷിക്കാഗൊ), സെക്രട്ടറി - സിജു ഫിലിപ്പ് (അറ്റ്ലാന്റാ) , നാഷനൽ കോഓർഡിനേറ്റർ - ജാസ്മിൻ പരോൾ (കലിഫോർണിയ), വൈസ് ചെയർ പേഴ്സൺ - നെവിൻ ജോസ് (റ്റാംബ), കമ്മറ്റി മെമ്പഴ്സ് - ഷൈനി അബൂബക്കർ (അറ്റ്ലാന്റാ), പത്മാരാജ് നായർ (ഡെൽവെർ), വിജയ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ (ന്യൂ ജെഴ്സി)എന്നിവരാണ്.

ജൂനിയർ അഫയേഴ്‌സ് കമ്മറ്റി മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി വരികയാണെന്ന് ഫോമാ പ്രസിഡന്റ് ജേക്കബ് തോമസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓജസ് ജോൺ, ട്രഷറർ ബിജു തോണികടവിൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സണ്ണി വള്ളികളം, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ജയ്മോൾ ശ്രീധർ ,ജോയിന്റ് ട്രഷറർ ജയിംസ് ജോർജ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

Junior's Affairs is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Junior's Affairs Inauguration

Time: May 12, 2023 8:30 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/84355758185?pwd=U3p4anI5K0NYMWxDZVlOcnpjS2xZQT09

Meeting ID: 843 5575 8185

Passcode: 574188