വാഷിംഗ്ടണ്‍∙ മുൻ ന്യൂജേഴ്‌സി ഗവർണർ ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റി ചൊവ്വാഴ്ച ന്യൂ ഹാംഷെയറിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കുള്ള തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബിഡ് ആരംഭിക്കുകയും മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി മറ്റൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തു.

മുന്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ അനുഭാവിയായിരുന്ന ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റി ഇപ്പോള്‍ ട്രംപിന്റെ കടുത്ത വിമര്‍ശകനാണ്. ട്രംപിനെ നേരിട്ട് അക്രമിക്കാനുള്ള നൈപുണ്യവും സന്നദ്ധതയും തനിക്കേ ഉള്ളെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായാണ് ക്രിസ്റ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 2016 പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ട്രംപിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റി. 2020 ലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബൈഡന്‍ അട്ടിമറി കാട്ടിയെന്ന ട്രംപിന്റെ വാദത്തെ ക്രിസ്റ്റി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. റിപ്പബ്ലിക് പ്രൈമറിയിലെ അഭിപ്രായ സര്‍വേകളില്‍ ക്രിസ്റ്റിയുടെ സ്ഥിതി അത്ര മെച്ചമല്ല. 1% വോട്ടര്‍മാരുടെ പിന്തുണ മാത്രമാണ് മേയിലെ റോയ്‌റ്റേഴ്‌സ് സര്‍വേയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. ട്രംപിന് 49% വോട്ടുകളും മുഖ്യ എതിരാളിയായ റോണ്‍ ഡിസാന്റിസിന് 19% പിന്തുണയുമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.

ക്രിസ്റ്റി ആദ്യമായി ന്യൂജേഴ്‌സി ഗവർണറായി 2009 ൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ജോൺ കോർസൈനെ പുറത്താക്കി. 2013-ൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനായാസം വിജയിച്ചു. 2002 മുതൽ 2008 വരെ ന്യൂജേഴ്‌സിയുടെ യുഎസ് അറ്റോർണിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ട്രംപിന്റെ മരുമകനും മുൻ സഹായിയുമായ ജാരെഡ് കുഷ്‌നറുടെ പിതാവിനെ ക്രിമിനൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം വിജയകരമായി പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്തു.

ഗവർണറായി രണ്ടാം തവണയും ക്രിസ്റ്റി തന്നെ "ബ്രിഡ്ജ്ഗേറ്റ്" അഴിമതിയിൽ മുങ്ങി. 2013 സെപ്റ്റബറിൽ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ബ്രിഡ്ജ് ലെയ്ൻ അടച്ചുപൂട്ടൽ, വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണമായി ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഗവർണർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നഗരത്തിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് മേയർ വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലായിരുന്നുവെന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. പാതകൾ അടയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്റ്റിക്ക് അറിവില്ലെന്ന് ഫെഡറൽ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ക്രിസ്റ്റി 2016 ൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചു, പക്ഷേ ന്യൂ ഹാംഷെയർ പ്രൈമറിയിലെ നിരാശാജനകമായ പ്രകടനത്തിനുശേഷം മത്സരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയും ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പാർട്ടിയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന വ്യക്തിയായി മാറുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Former New Jersey Gov. Chris Christie launching 2024 presidential campaign