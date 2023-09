വായ ഉണങ്ങി വരളാൻ കാരണം മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലമോ?; ഡോക്ടർ പറയുന്നു

വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വായ എപ്പോഴും വരണ്ടുണങ്ങിയതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? മുതിർന്ന പൗരന്മാരിൽ അഞ്ചിലൊരാളിൽ കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥയുടെ പേര് സിറോസ്റ്റോമിയ (Xerostomia) എന്നാണ്. ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കുന്നതു കാരണം ഉമിനീരിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുകയോ ഒട്ടും ഇല്ലാതെ വരികയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.

പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാകാം:

∙ ഉത്കണ്ഠ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രശ്നം, ശ്വാസകോശരോഗം, അലർജി, രക്തസമ്മർദം, പാർക്കിൻസൺസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ചില മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലമായി.

∙ കീമോതെറപ്പി ചെയ്യുന്നവരിൽ.

∙ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതു കുറയുമ്പോൾ നിർജലീകരണം വഴി.

∙ വായിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്ന പ്രവണതയുള്ളവരിൽ.

∙പ്രമേഹ രോഗികളിലും അൽസ്ഹൈമേഴ്സ് ബാധിതരിലും.

പരിഹാരങ്ങൾ

∙ പാർശ്വഫലമുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് പകരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കാനാകുമോയെന്ന് ഡോക്ടറുമായി ചർച്ച ചെയ്യുക.

∙ നാവിനടിയിലിട്ട് അലിയിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുക.

∙ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക.

∙ രോഗം തീവ്രമായാൽ ഉമിനീർ ഉൽപാദനം കൂട്ടാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

∙ കൃത്രിമ ഉമിനീർ ഉണ്ടാകാൻ ചില വായ്ശുചീകരണ ലായനികൾ ലഭ്യമാണ്.

∙ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഹൃദയപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പേസ്മേക്കർ പോലെ കൃത്രിമ ഉമിനീർ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള സലൈവറി പേസ്മേക്കർ ലഭ്യമാണ്.

∙ മധുരമടങ്ങാത്ത ബബിൾഗം ചവയ്ക്കുന്നതും സഹായകരമാണ്.

∙ നാരടങ്ങിയ പഴവർഗങ്ങൾ ഇടനേരം ഭക്ഷണമായി ഉൾപ്പെടുത്താം.



വിവരങ്ങൾക്കു കടപ്പാട്: ഡോ. മണികണ്ഠൻ ജി.ആർ, കൺസൽറ്റന്റ് പെരിയോഡ‍ോന്റിസ്റ്റ്, ഗവ. അർബൻ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്, തിരുവനന്തപുരം



