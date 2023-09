മോഷണം, പീഡനം, കൊലപാതകം; മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തി മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം മൂലം മോഷണം, പീഡനം, കൊലപാതകം പോലുള്ള ഭീതികരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യുവ തലമുറ നടന്നു നീങ്ങുന്നത്. അടുത്ത കാലത്തായി കേരളത്തിൽ അനധികൃത മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വരവ് ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചതായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കഞ്ചാവ് എന്ന ലഹരിവസ്‌തുവിന്റെ മുഖം അത്ര തന്നെ രസകരമല്ല.

എന്താണ് മയക്കുമരുന്നുകൾ?

ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ അവസ്ഥയെ മാറ്റുന്ന പദാർഥങ്ങളാണ് മയക്കുമരുന്ന്. അവ ആ വ്യക്തിയുടെ മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി, വികാരങ്ങൾ, പെരുമാറ്റം, ധാരണ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ ഒക്കെ ബാധിക്കും. ഇത് അവരെ പ്രവചനാതീതവും അപകടകാരികളുമാക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറയെ.

ലഹരിമരുന്നുകൾക്ക് ഹ്രസ്വകാലവും ദീർഘകാലവുമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ഇഫക്റ്റുകൾ ശാരീരികവും മാനസികവുമാകാം, കൂടാതെ ആശ്രിതത്വം ഉൾപ്പെടാം. മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കാം, വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വയം പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് പാടുപെടേണ്ടി വരുന്നു.

ആദ്യമായി ലഹരിമരുന്ന് എടുക്കുന്ന വ്യക്തി അത് അയാളുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു സാധാരണ ഉപഭോക്താവ് മാത്രമായതിനാൽ മയക്കുമരുന്ന് ഒരു പ്രശ്നമാകില്ലെന്ന് അയാൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ എത്രത്തോളം ലഹരിമരുന്ന് കഴിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം ആ വ്യക്തി അതിന്റെ ഫലങ്ങളോട് സഹിഷ്ണുത വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. ഇത് കാലക്രമേണ ലഹരി അധികമായി ലഭിക്കുന്നതിന് വലിയ ഡോസുകൾ എടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. മയക്കുമരുന്ന് ആശ്രിതത്വം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ വേഗത്തിൽ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങും, അതോടെ ജോലിയെയും സാമൂഹിക ജീവിതത്തെയും കാര്യമായി തന്നെ അതിന്റ വരുതിയിലാക്കുന്നു.

ഇവിടെ എടുത്തുപറയേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്തെന്നാൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന് സുരക്ഷിതമായ തലമൊന്നും ഇല്ല എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഹാനികരം തന്നെ.

മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തി ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത മസ്തിഷ്ക രോഗമാണ്. ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെ മയക്കുമരുന്ന് ആവർത്തിച്ച് കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും. ആവർത്തിച്ചുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുകയും ആസക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആസക്തിയിൽ നിന്നുള്ള മസ്തിഷ്ക മാറ്റങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കും, അതിനാൽ മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തി ഒരു "വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്ന" രോഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനർഥം, സുഖം പ്രാപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷവും വീണ്ടും ലഹരിമരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്.

താഴെപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ അപകട ഘടകങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും:

∙ ജീവശാസ്ത്രം

∙ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ:- വിഷാദരോഗം, ഉത്കണ്ഠ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ്/ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ (ADHD) പോലുള്ള ചികിത്സയില്ലാത്ത മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

∙ വീട്ടിലെ കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷം

∙ സ്‌കൂളിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലോ ഉള്ള പ്രശ്‌നം

∙ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ആളുകളുടെ കൂടെയുള്ള സംസർഗം

∙ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം ആരംഭിക്കുന്നു

മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തെ എപ്രകാരം ബാധിക്കുന്നു?

എല്ലാവിധ മയക്കുമരുന്നുകളും - നിക്കോട്ടിൻ, കൊക്കെയ്ൻ, മരിജുവാന തുടങ്ങിയവ - തലച്ചോറിന്റെ "റിവാർഡ്" സർക്യൂട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നു, ഇത് ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തലച്ചോറിന്റെ ഈ ഭാഗം സഹജാവബോധത്തെയും മാനസികാവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് ഈ സംവിധാനത്തെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, ഇത് വലിയ അളവിലുള്ള ഡോപാമൈൻ പുറത്തെത്തുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. മസ്തിഷ്ക രാസവസ്തുവായ ഡോപാമൈൻ വികാരങ്ങളെയും ആനന്ദാനുഭൂതികളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ഡോപാമൈൻ വ്യതിയാനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ലഹരി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്. മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

പ്രാരംഭ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം സ്വമേധയാ ഉള്ളതാണെങ്കിലും, മരുന്നുകൾക്ക് തലച്ചോറിന്റെ രസതന്ത്രത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയും. മസ്തിഷ്കം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ ഇത് യഥാർഥത്തിൽ മാറ്റുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അത് തീവ്രമായ ആസക്തിയിലേക്കും നിർബന്ധിത മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. കാലക്രമേണ, ഈ സ്വഭാവം ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ആശ്രിതത്വമോ മയക്കുമരുന്ന്, മദ്യപാന ആസക്തിയോ ആയി മാറും.

ലഹരിമരുന്നുകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ ഡിപ്രസന്റുകൾ, ഹാലുസിനോജനുകൾ, ഉത്തേജകങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മൂന്ന് പ്രധാന തരങ്ങൾ.

എംആർഐ സ്കാനിലൂടെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായവരുടെ മസ്തിഷ്കം പഠിച്ചപ്പോൾ, ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ന്യൂറോണൽ തകരാറുകളും മസ്തിഷ്ക ചുരുങ്ങലും കാണിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ശാശ്വതവും സ്ഥിരമായ ന്യൂറോളജിക്കൽ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. പലരീതികളിലായി ഇവ ശരീരത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു. അവ എപ്രകാരം എന്ന് നോക്കാം:

1. ഗുളികകൾ ആയോ ദ്രാവകങ്ങളുടെ രൂപത്തിലോ എടുക്കുന്നു

2. പുകരൂപത്തിൽ അവ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ

3. മൂക്കിലൂടെ ആഞ്ഞുവലിക്കുമ്പോൾ

4. കുത്തിവയ്പ്പ് .

5. ചർമത്തിലൂടെ

6. മലദ്വാരം അല്ലെങ്കിൽ യോനിയിൽ ഒരു സപ്പോസിറ്ററിയായി

ഒരു വ്യക്തി ഏത് രീതിയിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും, അത് അയാളുടെ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഒരു വ്യക്തി മയക്കുമരുന്നിനു അടിമയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും?

ആരെങ്കിലും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. അത്തരം ചില അടയാളങ്ങൾ ഇവയാണ്. എന്നാൽ വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഓർമിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

1. സ്കൂളിൽ താൽപര്യം നഷ്ടപ്പെടും

2. സുഹൃത്തുക്കളെ മാറ്റുക/ അവരിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക (മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകാൻ വേണ്ടി)

3. എല്ലായ്‌പ്പോഴും മാനസിവിഭ്രാന്തി കാണിക്കുകയോ, നിഷേധാത്മകമോ, ഭ്രാന്തനോ, അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കുന്നവനോ ആകുക

4. തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ ആവശ്യപ്പെടുക

5. ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടുക

6. അമിതമായ ഉറക്കം (ക്ലാസിൽ പോലും)

7. അനാവശ്യകാരണങ്ങൾക്കു വഴക്കുണ്ടാക്കുക

8. ചുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീർത്ത കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക

9. ശരീരഭാരം കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വർധിക്കുകയോ ചെയ്യുക

10. ഒരുപാട് ചുമ വരുക

11. മിക്കപ്പോഴും മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകുക

12. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കുറയുക. ഉദാഹരണത്തിന്; സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കുളിക്കുക, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ വരിക തുടങ്ങി സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരിക.

പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികളിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പകുതിയിലധികവും ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങൾ ഒരു വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ശക്തമായ രക്ഷാകർതൃ-മക്കൾ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിദ്യാർഥി-അധ്യാപക ബന്ധം പോലുള്ള സംരക്ഷണ ഘടകങ്ങൾ വളരെ ശക്തവും കൗമാരക്കാരുടെ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സംരക്ഷണ ഘടകങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

1. ഉയർന്ന ആത്മാഭിമാനം.

2. പെരുമാറ്റത്തിനായുള്ള വ്യക്തമായ പ്രതീക്ഷകൾ.

3. ആരോഗ്യമുള്ള പിയർ ഗ്രൂപ്പുകൾ.

4. സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ്.

5. മാതാപിതാക്കളുമായോ മറ്റ് പരിചരണ വ്യക്തികളുമായോ ഉള്ള സുരക്ഷിതമായ അറ്റാച്ച്മെന്റ്.

6. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം.

കൗമാരക്കാരുടെ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ

അപകടങ്ങൾ, പരുക്കുകൾ, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗികബന്ധം, കൊലപാതകം, ആത്മഹത്യ, മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കൽ തുടങ്ങി ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും നിഷേധാത്മകമായ ഫലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിയമവിരുദ്ധമായ മരുന്നുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, കൗമാരക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ് മദ്യം. കൗമാരക്കാരുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം കുറയുമ്പോൾ, അമിത മദ്യപാന നിരക്ക് ആശങ്കാജനകമാണ്.

രക്തത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടാതെ, പതിവ് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ മൂലം തകർന്ന സിരകൾ, കുരുക്കൾ, ന്യുമോണിയ, കരൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ, ഹൃദയത്തിന്റെ അണുബാധകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.

യുവാക്കൾക്കിടയിലെ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം അറസ്റ്റും ജുവനൈൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനന്തരഫലങ്ങളുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തടവിലാക്കപ്പെടുന്ന യുവാക്കളിൽ 2/3-ൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു പദാർഥത്തിനെങ്കിലും അടിമകളാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, ഭാവിയിലെ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിനും നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുറ്റം ഒരു അപകട ഘടകമാണ്.

രക്ഷിതാക്കൾ, ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ഫലപ്രദമായ മയക്കുമരുന്ന്, മദ്യം പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് കഴിയുന്ന സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷമാകാൻ സ്കൂളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. മയക്കുമരുന്ന് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അപകടസാധ്യത കാണിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ തിരിച്ചറിയാനും പിന്തുണാ സേവനങ്ങൾക്കായി ഉചിതമായ റഫറലുകൾ നടത്താനും അവർക്ക് കഴിയും. മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ചികിത്സയുമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു വിദ്യാർഥി സ്വകാര്യത അർഹിക്കുന്നു. ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ അവസ്ഥയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ, ഡോക്ടർമാർ, ചികിത്സാ വിദഗ്ധർ എന്നിവർക്ക് മാത്രമായി ലഭിക്കുവാൻ സ്കൂൾ അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തത്തിനുള്ള ചികിത്സകളിൽ കൗൺസിലിങ്, മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൗൺസിലിങ് വ്യക്തിഗതമോ കുടുംബമോ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയോ ആകാം. പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങളിൽ മരുന്നുകൾ സഹായകമാവും. ചില ലഹരി മരുന്നുകളോടുള്ള ആസക്തിക്ക്, തലച്ചോറിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വ്യക്തിയുടെ ആസക്തി കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന മരുന്നുകളുമുണ്ട്.

ആസക്തിയ്‌ക്കൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് വ്യക്തിയുടെ വിജയ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രി അധിഷ്ഠിതമോ അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നു താമസിച്ചു നടത്തുന്നതോ ആയ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവും ആസക്തിയും തടയാവുന്നതാണ്. കുടുംബങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ, മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധ പരിപാടികൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവും ആസക്തിയും തടയുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം.

ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളുടെ ആരംഭം അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ്. അവിടെനിന്നാണ് ഒരു കുട്ടി മുന്നോട്ടുള്ള തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കി പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുതുടങ്ങുന്നത്. അതിനാൽ വീട്ടിൽ അവനു നല്ലൊരു ജീവിതാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കികൊടുക്കേണ്ടത് ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളുടെയും സുപ്രധാനമായ കടമയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിയോട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം എന്തെന്നാൽ അവരിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മുക്ക് അവരിലുള്ള വിശ്വാസം പോലെ തന്നെ സുദൃഢമാവണം അവർക്കു നമ്മിലുള്ള വിശ്വാസവും. ആ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക.

"ഇല്ല/ വേണ്ട" എന്ന് പറയാനുള്ള വ്യത്യസ്ത വഴികൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുക. മയക്കുമരുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുക.

തെറ്റിലേക്ക്‌ വഴുതിവീഴുമ്പോൾ അവരെ ശാസിക്കാം എന്നാൽ അവിടെ സ്നേഹത്തിനു മുൻ‌തൂക്കം കൊടുക്കണം. സ്നേഹത്തിലൂടെയുള്ള ശാസനം ഏതൊരു കുട്ടിയേയും തെറ്റിൽ നിന്നും തിരികെ കൊണ്ട് വരുന്നതിൽ ഒത്തിരിയേറെ സഹായിക്കും. ഏതൊരു കാര്യവും അരുത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് കൂടെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക.

ഓർക്കുക, പലരും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടാൽ, സമൂഹം കുറ്റവാളികളാലും മാനസിക അസ്ഥിരതകളാലും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരാലും നിറയും. ചുറ്റുപാടുമുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പോലും ഇത് വലിയ ഭീഷണിയാകും.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മയക്കുമരുന്ന് വിപത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നാമെല്ലാവരും വളരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും അപഹരിക്കുന്ന ഒന്നിനും പിടികൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതെത്രതന്നെ ആകർഷകമാണെങ്കിൽ പോലും.

