പൊണ്ണത്തടി പ്രതിരോധിക്കാൻ മാറ്റാം ജീവിതശൈലി

ഇക്കാലത്ത് പൊണ്ണത്തടി ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുകയാണ്. ട്രാൻസ്ഫാറ്റുകളുടെയും പൂരിതകൊഴുപ്പിന്റെയും ഉപയോഗം, ചടഞ്ഞുകൂടിയുള്ള ജീവിതശൈലി തുടങ്ങിയവയാണ് പൊണ്ണത്തടിക്കു കാരണം. ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് 25ലും അധികമാകുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.

ഉപാപചയ രോഗങ്ങൾ, ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം എന്തിനേറെ കാൻസറിനു പോലും പൊണ്ണത്തടി കാരണമാകുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനും പൊണ്ണത്തടിയും രോഗങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിനായും എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 4 പൊണ്ണത്തടി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.

തെറ്റായ ശീലങ്ങളും ജനിതക ഘടകങ്ങളും ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവുമെല്ലാം പൊണ്ണത്തടിക്കു കാരണമാകുന്നു. പൊണ്ണത്തടി വരാതിരിക്കാൻ ജീവിതശൈലി ആരോഗ്യകരമാക്കാം, ഇതിനായി ശീലിക്കേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ ഇതാ..

∙ പ്രോട്ടീൻ ധാരാളമടങ്ങിയ ഭക്ഷണം

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും പൊണ്ണത്തടിയെ പ്രതിരോധിക്കാനും ദിവസവും പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ശരീരഭാരമനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനിന്റെ അളവ്. വയറു നിറഞ്ഞുവെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മാക്രോന്യൂട്രിയന്റായ പ്രോട്ടീനു കഴിയും.



∙ ഒഴിവാക്കാം മധുരപാനീയങ്ങൾ

മധുരപാനീയങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ശരീരഭാരം കൂടാനും ഉപാപചയ രോഗങ്ങൾ വരാനും കാരണമാകും. പഴച്ചാറുകൾ, എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ, സോഡ തുടങ്ങി എല്ലാ മധുരപാനീയങ്ങളുടെയും ദീർഘകാല ഉപയോഗം ക്രമേണ പൊണ്ണത്തടിക്കു കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് ഇവ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യകരം.

∙ വ്യായാമം

ഭക്ഷണനിയന്ത്രണത്തോടൊപ്പം വ്യായാമവും ചെയ്യുന്നത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പൊണ്ണത്തടി അകറ്റാൻ ദിവസവും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. കാർഡിയോ വ്യായാമങ്ങൾ, വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്, യോഗ, പൈലേറ്റ്സ് തുടങ്ങി ഏതുതരം വർക്കൗട്ടും പൊണ്ണത്തടി അകറ്റി ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.



∙ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാം

പൊണ്ണത്തടിക്കും ശരീരഭാരം കൂടാനുമെല്ലാം പുകവലിയും കാരണമാകാം. പുകവലിക്ക് യാതൊരു ഗുണങ്ങളുമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല കാൻസർ, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.



∙ എട്ടു മണിക്കൂർ ഉറക്കം

മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡറുകൾ അകറ്റാനും ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം അകറ്റാനും ശരീരഭാരം കൂടുന്നത് തടയാനും വിശപ്പകറ്റാനുമെല്ലാം രാത്രി എട്ടു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നതുമൂലം സാധിക്കും. ദിവസവും ആവശ്യത്തിനു വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നത് പൊണ്ണടിയെ പ്രതിരോധിക്കും.

Content Summary: Changing these 5 habits can be your first step to a healthier lifestyle