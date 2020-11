റബറിന്‍റെ പുതിയ നടീലിനങ്ങള്‍, അവയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം 2020 ഡിസംബര്‍ 02ന് റബര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തും. പരിശീലനത്തിന്‍റെ മാധ്യമം മലയാളം ആയിരിക്കും. രാവിലെ 10.30 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 വരെയാണ് പരിശീലനം. ജിഎസ്‌ടി റജിസ്ട്രേഷന്‍ ഇല്ലാത്ത കേരളീയര്‍ക്ക് പരിശീലന ഫീസ് 119 രൂപ (18 ശതമാനം ജിഎസ്‌ടിയും ഒരു ശതമാനം ഫ്ലഡ് സെസും ഉള്‍പ്പെടെ) ആണ്. ജിഎസ്‌ടി റജിസ്ട്രേഷന്‍ ഉള്ള കേരളീയര്‍ക്കും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവര്‍ക്കും 118 രൂപ ആയിരിക്കും ഫീസ്. ഡയറക്ടര്‍ (ട്രെയിനിങ്), റബര്‍ബോര്‍ഡ് എന്ന പേരില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐഎഫ്എസ് കോഡ്-CBIN0284150)യുടെ കോട്ടയത്തുള്ള റബര്‍ബോര്‍ഡ് ബ്രാഞ്ചിലെ 1450300184 എന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് പരിശീലനഫീസ് നേരിട്ട് അടയ്ക്കാം. ഡിസംബര്‍ 01-ന് വൈകുന്നേരം 3 വരെ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 04812353127 എന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറിലും 7994650941 എന്ന വാട്‌സാപ് നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാം.

English summary: Online training in identification of new rubber clones