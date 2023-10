പാൽ ചുരത്താൻ ചെയ്യുന്ന കൊടുംക്രൂരത: ഗാന്ധിജി പാൽ കുടിക്കാതായതിന്റെ കാരണമിതായിരുന്നു

"Humans need cows more than cows need humans. Cows need to be protected for humans to survive" MK Gandhi കരുണയുടെ കവിതയെന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പശുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണമെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളായ സകലജാതിയിൽപ്പെട്ട മിണ്ടാപ്രാണികളുടെയും സംരക്ഷണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം