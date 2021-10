‘ചാക്കോ മാഷ് കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് വേണു അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല’

നെടുമുടി വേണുവിന്റെ ആകസ്മികമായ വിയോഗം സംവിധായകൻ ഭദ്രന് ഇപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല. നടൻ വിടപറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അനുസ്മരണക്കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭദ്രൻ. സ്ഫടികം സിനിമയിൽ നെടുമുടി വേണു ‘ചുവപ്പിനു ചോര എന്നുകൂടി അർഥമുണ്ടെന്ന്’ ചാക്കോ മാഷിനോട് പറയുമ്പോൾ ക്ലൈമാക്സിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് ഭദ്രൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭദ്രന്റെ വാക്കുകൾ:

‘എന്റെ വേണു,

നിങ്ങളുടെ വേർപാട് സത്യമോ മിഥ്യയോ?

എനിക്ക് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല...

ആ തിക്കുമുട്ടലിൽ ഞാൻ ഓർത്തുപോകുന്നു...

അങ്ങയുടെ സംഭാവന ആയിരുന്നു സ്ഫടികത്തിലെ ആ രണ്ടു വാക്കുകൾ. "ചുവപ്പിന് ചോര എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ട് മാഷേ..."

ആ വാക്കുകൾ എഴുതി ചേർത്തപ്പോൾ വേണു അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ചാക്കോ മാഷിന്റെ അന്ത്യം വെടി കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടാൻ ആയിരുന്നുവെന്ന്.

പ്രണാമം. You are a complete actor and an extraordinary visionary...