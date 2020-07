‘പാട്ടിനേക്കാളും മൊഞ്ചാണല്ലോ പാട്ടുകാരനെ കാണാൻ’; ഹിറ്റായി ദുൽഖറിന്റെ 'ഉണ്ണിമായ'

ദുൽഖർ സൽമാൻ നിർമിക്കുന്ന ‘മണിയറയിലെ അശോകൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പുതിയ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. ‘മൊഞ്ചത്തിപ്പെണ്ണേ ഉണ്ണിമായേ’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ആലിച്ചത് ദുൽഖറും ചിത്രത്തിലെ നായകൻ ജേക്കബ് ഗ്രിഗറിയും ചേർന്നാണ്. ഷിഹാസ് അമ്മദ്കോയയുടെ വരികൾക്കു സംഗീതം നൽകിയത് ശ്രീഹരി കെ.നായർ.

‘മൊഞ്ചത്തിപ്പെണ്ണേ ഉണ്ണിമായേ

തഞ്ചത്തിൽ ഒപ്പന പാടി വായോ

തേനൂറുമെന്റെ പ്രേമം നീയേ

പാലിട്ട പഞ്ചസാരച്ചായ നീയേ...’

പാട്ട് ഇതിനോടകം നിരവധി ആസ്വാദകരെ സ്വന്തമാക്കി. ദുൽഖറിന്റെ ആലാപനമികവിനെയും പാട്ടിന്റെ വ്യത്യസ്തതയെയും പ്രശംസിച്ച് പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. പാട്ടിനേക്കാൾ മൊഞ്ചാണ് പാട്ടുകാരനെ കാണാന്‍ എന്നാണ് ദുൽഖറിനെക്കുറിച്ച് ആരാധകരുടെ കമന്റുകൾ.



നവാഗതനായ ഷംസു സെയ്ബ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ‘മണിയറയിലെ അശോകൻ’. ‌മഹേഷ് ബോജിയുടെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കി വിനീത് കൃഷ്ണൻ ആണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, കൃഷ്ണശങ്കർ, വിജയരാഘവൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, സുധീഷ്, ശ്രീലക്ഷ്മി, നയന തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ.

English Summary: New song from the movie 'Maniyarayile Ashokan'