ജൂനിയർ ഗായിക പാട്ട് തെറ്റിച്ചു, ഹൃദ്യമായി ഇടപെട്ട് ചിത്ര; സുന്ദരം ഈ വിഡിയോ

മലയാളികളുടെ വാനമ്പാടി കെ.എസ്.ചിത്രയുടെ പാട്ടുകളോളം തന്നെ ആരാധകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ വിനയവും ബഹുമാനവും കലർന്ന ഇടപെടലുകൾ. ഇപ്പോൾ അത് പോലെ ലൈവ് ആയി ഗാന വേദിയിൽ ചിത്ര നടത്തിയ മനോഹരമായ ഇടപെടലാണ് ചർച്ചയാവുന്നത്.

‘വിഴിയേ കതൈയെഴുത്’ തമിഴ് സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് ഗാനം 'മഞ്ചൾ വാസം' പാടുന്നതിനിടയിൽ ജൂനിയർ ഗായിക ശ്രീനിഷയ്ക്ക് വരികൾ തെറ്റുന്നു. കൂടെ പാടി ആരുമറിയാത്ത രീതിയിൽ ആ തെറ്റ് തിരുത്തുകയും ഇടക്ക് കയറി പാടിയതിനു ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുന്നത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വൻ തോതിലാണ് ഈ വിഡിയോ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നത്. പാട്ടോളം തന്നെ മനോഹരമായ ചിത്രയുടെ വിനയത്തെ പുകഴ്ത്തി നിരവധി പേരാണ് കമന്റുകളുമായി വരുന്നത്.

